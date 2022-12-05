Поставки будут, но вопрос в их продолжительности.

Финская компания Nokia получила разрешение на официальную поставку своей продукцию в Россию. Об этом сообщило издание «РБК» со ссылкой на заявление главы «Мегафона» Хачатура Помбухчана.

реклама

Руководителю мобильного оператора стало известно, что Nokia направила четыре обращения за экспортными лицензиями: два европейским регуляторам и два американским. Насколько известно Помбухчану, «одно удовлетворено положительно, по трём ожидаются решения».

«Nokia — коммерческая компания. Они посчитали для себя возможным договориться и выполнить обязательства. Ericsson, например, не посчитал нужным так сделать. Ситуация, в которой мы сейчас живём, рано или поздно закончится. А люди, компании и отношения останутся», — подчеркнул Помбухчан.

Напомним, о том, что Nokia запросила экспортные лицензии на поставку оборудования в Россию у американского регулятора Бюро промышленности и безопасности США (Bureau of Industry and Security; BIS) и Министерства иностранных дел Финляндии, журналисты «РБК» писали в ноябре со ссылкой на источники издания на рынке связи.

рекомендации 4080 MSI Gaming в продаже i5 13600K 14 ядер - дешевле и быстрее i7 12700K MSI 3050 за 26 тр в Ситилинке RTX 4080 - 6 видов в Регарде 3070 Ti - обвал цен дошел до нас, смотри Новый 13700K и KF дешево в Регарде 3060 Ti MSI дешевле 40 тр Ryzen 7700X 4.5GHz = цена рухнула! Цена RTX 3070 идет к 40 тр 13600K очень дешево в Регарде 4 вида RTX 4090 в Регарде RTX 3090 уже за 100 тр с началом

Они тогда заявляли, что речь идёт не о поставке оборудования для расширения сетей, а о запчастях, которые крайне важны для поддержания нормального функционирования существующих сетей в течение трёх лет. После чего Nokia в течение года ликвидирует все свои российские юрлица и уйдет из России.