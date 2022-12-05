Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Редакция
События в мире Игнатий Колыско
СМИ: Nokia получила экспортную лицензию для поставки оборудования в Россию, но не всё так просто
Поставки будут, но вопрос в их продолжительности.
рекомендации
-21000р на RTX 4080 в Ситилинке
5 видов 4090 в Ситилинке по норм ценам
RTX 3080 за 62 тр в Ситилинке
3070 Ti дешевле 50 тр
i7 13700KF 16 ядер - цена рухнула
3070 за 45 тр в Ситилинке

Финская компания Nokia получила разрешение на официальную поставку своей продукцию в Россию. Об этом сообщило издание «РБК» со ссылкой на заявление главы «Мегафона» Хачатура Помбухчана.

реклама

Руководителю мобильного оператора стало известно, что Nokia направила четыре обращения за экспортными лицензиями: два европейским регуляторам и два американским. Насколько известно Помбухчану, «одно удовлетворено положительно, по трём ожидаются решения».

«Nokia — коммерческая компания. Они посчитали для себя возможным договориться и выполнить обязательства. Ericsson, например, не посчитал нужным так сделать. Ситуация, в которой мы сейчас живём, рано или поздно закончится. А люди, компании и отношения останутся», — подчеркнул Помбухчан.

Напомним, о том, что Nokia запросила экспортные лицензии на поставку оборудования в Россию у американского регулятора Бюро промышленности и безопасности США (Bureau of Industry and Security; BIS) и Министерства иностранных дел Финляндии, журналисты «РБК» писали в ноябре со ссылкой на источники издания на рынке связи.

рекомендации
4080 MSI Gaming в продаже
i5 13600K 14 ядер - дешевле и быстрее i7 12700K
MSI 3050 за 26 тр в Ситилинке
RTX 4080 - 6 видов в Регарде
3070 Ti - обвал цен дошел до нас, смотри
Новый 13700K и KF дешево в Регарде
3060 Ti MSI дешевле 40 тр
Ryzen 7700X 4.5GHz = цена рухнула!
Цена RTX 3070 идет к 40 тр
13600K очень дешево в Регарде
4 вида RTX 4090 в Регарде
RTX 3090 уже за 100 тр с началом

Они тогда заявляли, что речь идёт не о поставке оборудования для расширения сетей, а о запчастях, которые крайне важны для поддержания нормального функционирования существующих сетей в течение трёх лет. После чего Nokia в течение года ликвидирует все свои российские юрлица и уйдет из России.

#nokia
1
Показать комментарии (1)

Материалы по теме

От слова «совсем»: Nokia приняла решение уйти с российского рынка
Чистая прибыль Nokia сократилась на 104 млн евро в результате ухода с российского рынка
Nokia собирается свернуть присутствие в России к концу года
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Американцы и японцы планируют перехватывать гиперзвуковой "Авангард" - почему у них это не получится
89
Разоблачаем 20 популярных мифов о компьютерных комплектующих
26
Почему не стоит покупать iPhone, а лучше выбрать Android
81
Какой будет Украина после завершения СВО – кто получит Одессу и Львов, и что останется Киеву
92
6 простых программных способов снизить нагрев видеокарты ПК и ноутбука в играх
28
Период от Sandy Bridge до первых Ryzen был золотым веком компьютерной эры
125
Разоблачаем 20 популярных мифов о компьютерных комплектующих – часть 2
55
Тестирование и обзор туалетной бумаги "МИР ЧИСТОТЫ" - с картинками и большими буквами
44
Почему эмбарго в 60 долларов за барель - это лишь игра "на публику" и причем здесь Украина
73
Доктор Эндрю Хафф: Пандемия COVID-19 результат финансирования США исследований коронавируса в Китае
12

Сейчас обсуждают

Евгений Попов
21:49
Именно так. Но не в тянутся было нельзя. Нельзя было не защитить Донбасс. Сценарий же западу мы сломали.
Американцы и японцы планируют перехватывать гиперзвуковой "Авангард" - почему у них это не получится
BPretender
21:49
Не знаю кого ты там мокал, но вымокался ты сам по самые немогу... Что твоей пустой башке мерещится - только ты и знаешь...
Какой будет Украина после завершения СВО – кто получит Одессу и Львов, и что останется Киеву
Евгений Попов
21:48
Какие лобби ты на запада? Ты в своём уме? :) На Украину уже всем плевать. Разыграть её не получилось, а теперь это проклятие запада. Про курс же. Спокойно по этому курсу покупаю наличку когда нужно в ...
Американцы и японцы планируют перехватывать гиперзвуковой "Авангард" - почему у них это не получится
REY_B_
21:48
Через два года уже DDR6 обещают... Но пардон, прирост частот по 5% в год! Этак чистые, без маркетинга, 10ГГц. только через 10 лет набегут... К тому времени лохи ещё много чего схавают.
Обзор комплекта оперативной памяти ADATA XPG Caster RGB DDR5 32Gb 6400MHz (AX5U6400C4016G-DCCARGY)
Алексей Румянцев
21:47
каким образом ценности относятся к уровню потребления? что мешает сменить работу для повышение уровня жизни? или свой бизнес открыть? теже пенсии, если ты минималку отчисляешь, то о какой пенсии идет...
Период от Sandy Bridge до первых Ryzen был золотым веком компьютерной эры
wolfire
21:47
дров ещё нет какие бенчи, она уступает 6900 xt even https://tech4gamers.com/amd-radeon-rx-7900-xtx-geekbench-5-test-score/
Radeon RX 7900 XTX догоняет GeForce RTX 4080 в Vulkan бенчмарке Geekbench, но пока уступает в OpenCL
Дмитрий Юфа
21:47
А кому сейчас легко? Весовая категория, однако, у России не та, чтобы со всем Западом бодаться.
Американцы и японцы планируют перехватывать гиперзвуковой "Авангард" - почему у них это не получится
korney
21:46
Обзор комплекта оперативной памяти ADATA XPG Caster RGB DDR5 32Gb 6400MHz (AX5U6400C4016G-DCCARGY)
Евгений Попов
21:46
Кого как придушат? :) У запада уже душилки закончились, сами скоро издохнут от напряга.
Американцы и японцы планируют перехватывать гиперзвуковой "Авангард" - почему у них это не получится
swr5
21:46
а твоей тупой башки - здравый смысл.
Radeon RX 7900 XTX догоняет GeForce RTX 4080 в Vulkan бенчмарке Geekbench, но пока уступает в OpenCL
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем