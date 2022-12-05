По сравнению с аналогичным периодом за прошлый год.

Вынужденное перенаправление поставок российских энергоресурсов в этом году затронуло не только природный газ, а с сегодняшнего дня ещё и нефть, но и электроэнергию. Главным пунктом сбыта «высвободившихся» ресурсов закономерно стал Китай не только как дружественное, но и как требующее огромных объёмов энергии государство. Сегодня «Интерфакс» сообщил о том, что экспорт электроэнергии из России в Китай за одиннадцать месяцев этого года вырос на 23 % по отношению к аналогичному периоду за прошлый год.

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Согласно статистике оператора экспорта-импорта электроэнергии «Интер РАО», за прошлый год в Китай было поставлено без малого 4 миллиарда киловатт-часов электроэнергии. Таким образом, путём нехитрых вычислений можно прийти к выводу о том, что в году текущем объём вырос до почти пяти миллиардов киловатт-часов.

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По статистике, на экспорт в России уходит всего около 2 % электрогенерации в стране: так, например, за прошлый год российскими электростанциями было выработано 1,131 триллиона киловатт-часов электроэнергии, из которых 1,107 трлн реализовано на внутреннем рынке и лишь 22,4 млрд — отправлено за рубеж. Львиная доля экспорта электроэнергии ранее приходилась на европейские государства; как с этим обстоят дела сейчас, до конца неизвестно.