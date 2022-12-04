Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Редакция
События в мире Михаил Андреев
В Совете Федерации призвали «не надеяться» на нехватку боеприпасов у России
Понятно, кого, почему и зачем призвали.
рекомендации
-21000р на RTX 4080 в Ситилинке
5 видов 4090 в Ситилинке по норм ценам
RTX 3080 за 62 тр в Ситилинке
3070 Ti дешевле 50 тр
i7 13700KF 16 ядер - цена рухнула
3070 за 45 тр в Ситилинке

На протяжении всей специальной военной операции западные средства массовой информации с усердием, достойным лучшего применения, как мантру повторяют заявления, что у России заканчиваются то ракеты, то артиллерийские снаряды, то в целом военная техника. Каждый раз эти заявления впоследствии опровергаются делом — то массированными ракетными ударами, то заявлениями противника о двадцатикратном превосходстве ВС РФ в количестве артиллерии, однако тенденция в СМИ западных государств не меняется. Прокомментировать происходящее решили в Совете Федерации, а конкретно — представитель Республики Крым Сергей Цеков.

реклама

По словам Цекова, сообщения о нехватке у России боеприпасов являются ложью, и призвал западные страны на это даже «не надеяться». Как добавил Цеков, российская оборонная промышленность в состоянии обеспечить все военные потребности, а боеприпасы на фронте расходуются по мере необходимости.

В некоторых СМИ то и дело появляются сообщения о том, что Россия истощила свои запасы артиллерийских снарядов, из-за чего якобы обращается за помощью в КНДР и тайно закупает там «миллионы» снарядов. Никаких подтверждений этому за всё время операции добыто не было. Что же касается беспилотников-камикадзе «Герань-2», которые удивительно похожи на иранские беспилотники Shahed-136, то ни Россия, ни Иран не подтверждали покупку/поставку соответствующих систем вооружений. Поэтому не исключено, что «Герани-2» на самом деле производятся непосредственно в России, но по иранской лицензии.

рекомендации
4080 MSI Gaming в продаже
i5 13600K 14 ядер - дешевле и быстрее i7 12700K
MSI 3050 за 26 тр в Ситилинке
RTX 4080 - 6 видов в Регарде
3070 Ti - обвал цен дошел до нас, смотри
Новый 13700K и KF дешево в Регарде
3060 Ti MSI дешевле 40 тр
Ryzen 7700X 4.5GHz = цена рухнула!
Цена RTX 3070 идет к 40 тр
13600K очень дешево в Регарде
4 вида RTX 4090 в Регарде
RTX 3090 уже за 100 тр с началом

Стоит отметить, что ранее зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев, который регулярно колесит по предприятиям оборонно-промышленного комплекса с явно ревизорскими целями, также призвал оппонентов не рассчитывать на истощение запасов вооружений в России.

#политика #военная техника
2
Показать комментарии (2)

Материалы по теме

Страны ЕС и G7 согласовали «потолок» цен на российскую нефть
Спецоперация на Украине войдёт в российские учебники истории
Председатель Госдумы заявил, что российским бизнесменам следует вкладывать средства в развитие своей страны
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

SCMP: Китай скопировал российский самолет и построил свой самый совершенный истребитель
107
Какие ракеты США могут поставить на Украину, но "никогда" не поставят
13
Украина нашла способ закрыть небо для боевой авиации России – на что способен ЗРК NASAMS
140
Почему первоначальный план СВО провалился, и кто платит за удары РФ по энергетике Украины
156
Почему не стоит покупать iPhone, а лучше выбрать Android
16
Какой будет Украина после завершения СВО – кто получит Одессу и Львов, и что останется Киеву
17
Компания Frore Systems представила новую систему охлаждения для центральных процессоров
15
История ордена ассасинов, от основания до консервации после разгрома и возрождения в наши дни
8
Как современные технологии влияют на каждого из нас
11
Тестирование и обзор туалетной бумаги "МИР ЧИСТОТЫ" - с картинками и большими буквами
16

Сейчас обсуждают

KENDOR
15:20
Сайт надо переименовать во что-то по-типу OVERYAHOOEU.ru
Тестирование и обзор туалетной бумаги "МИР ЧИСТОТЫ" - с картинками и большими буквами
concombreaulait
15:18
Чем заслужили?
Тестирование и обзор туалетной бумаги "МИР ЧИСТОТЫ" - с картинками и большими буквами
kissofdevil
15:16
Михаил андреев свали с главной страницы, упырь ебаный
На грядущей The Game Awards 2022 будет представлено меньше крупных и громких проектов
Stupid Miner
15:15
Ты сам себя уже давно опустил
ОПЕК+ резко сократит добычу в ответ на санкции против нефти из РФ, начались мировые "нефтяные войны"
blue blood
15:13
@системный блок и процессор – это одно и тоже.@ Не может быть... пелена упала с глаз )
Разоблачаем 20 популярных мифов о компьютерных комплектующих
peppery
15:13
Уже и редакция в политику поперла? Дожили.
На грядущей The Game Awards 2022 будет представлено меньше крупных и громких проектов
Bernigan
15:13
Честна млть, честна, такие цены не просто так, а из за издержек производства, и других реалий современного мира. Жри АМДятину по той же цене и гораздо хуже во всех отношениях. Лично я беру что то из 5...
Radeon RX 7900 XTX станет самой дорогой видеокартой AMD – в Китае цены доходят до $1850
Михаил Авраменко
15:12
Надо было этот обзор придержать до 31 декабря или до 1го января.
Тестирование и обзор туалетной бумаги "МИР ЧИСТОТЫ" - с картинками и большими буквами
Алексей Румянцев
15:10
откуда 3 доллара? себестоимость добычи в России, включая операционные (OPEX) и капитальные (CAPEX) затраты, находится на уровне $9–20 за баррель в зависимости от проекта. «OPEX составляет от $3–8 на ...
В России может подорожать бензин и дизельное топливо на 30%, в начале 2023 года
Кружит голову мимоза
15:07
а вдруг ты запьянеешь и потеряешь достоинство.
ОПЕК+ резко сократит добычу в ответ на санкции против нефти из РФ, начались мировые "нефтяные войны"
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем