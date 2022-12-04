Понятно, кого, почему и зачем призвали.

На протяжении всей специальной военной операции западные средства массовой информации с усердием, достойным лучшего применения, как мантру повторяют заявления, что у России заканчиваются то ракеты, то артиллерийские снаряды, то в целом военная техника. Каждый раз эти заявления впоследствии опровергаются делом — то массированными ракетными ударами, то заявлениями противника о двадцатикратном превосходстве ВС РФ в количестве артиллерии, однако тенденция в СМИ западных государств не меняется. Прокомментировать происходящее решили в Совете Федерации, а конкретно — представитель Республики Крым Сергей Цеков.

реклама

По словам Цекова, сообщения о нехватке у России боеприпасов являются ложью, и призвал западные страны на это даже «не надеяться». Как добавил Цеков, российская оборонная промышленность в состоянии обеспечить все военные потребности, а боеприпасы на фронте расходуются по мере необходимости.

В некоторых СМИ то и дело появляются сообщения о том, что Россия истощила свои запасы артиллерийских снарядов, из-за чего якобы обращается за помощью в КНДР и тайно закупает там «миллионы» снарядов. Никаких подтверждений этому за всё время операции добыто не было. Что же касается беспилотников-камикадзе «Герань-2», которые удивительно похожи на иранские беспилотники Shahed-136, то ни Россия, ни Иран не подтверждали покупку/поставку соответствующих систем вооружений. Поэтому не исключено, что «Герани-2» на самом деле производятся непосредственно в России, но по иранской лицензии.

рекомендации 4080 MSI Gaming в продаже i5 13600K 14 ядер - дешевле и быстрее i7 12700K MSI 3050 за 26 тр в Ситилинке RTX 4080 - 6 видов в Регарде 3070 Ti - обвал цен дошел до нас, смотри Новый 13700K и KF дешево в Регарде 3060 Ti MSI дешевле 40 тр Ryzen 7700X 4.5GHz = цена рухнула! Цена RTX 3070 идет к 40 тр 13600K очень дешево в Регарде 4 вида RTX 4090 в Регарде RTX 3090 уже за 100 тр с началом

Стоит отметить, что ранее зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев, который регулярно колесит по предприятиям оборонно-промышленного комплекса с явно ревизорскими целями, также призвал оппонентов не рассчитывать на истощение запасов вооружений в России.