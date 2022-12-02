В начале весны этого года в России был принят закон, по которому операции физических лиц по драгоценным металлам, в том числе по инвестиционному золоту, освобождаются от налога на добавленную стоимость. Сделано это было для того, чтобы повысить спрос на драгметаллы и в том числе с помощью этого укрепить курс национальной валюты, стимулировав население переводить свои сбережения именно в «твёрдые деньги» вместо популярных и ставших «токсичными» основных резервных валют.
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Как выяснилось, данная программа привела к позитивным результатам: по словам замминистра финансов Алексея Моисеева, реализация золота населению с момента принятия стимулирующих мер выросла в десять раз. По словам Моисеева, золото должно замещать доллары, к которым как к форме сбережений за последние десятилетия привыкли наши соотечественники.
Впрочем, стоит отметить, что стоимость драгоценных металлов за последние полгода снизилась в среднем на 14—16 %, так что с одной стороны вложения себя пока не оправдали, а с другой, снижение цены способствует дальнейшей продаже драгметаллов физлицам.