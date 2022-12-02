Поначалу эти системы даже действительно причиняли серьёзный ущерб.

Когда на украинский фронт впервые были поставлены американские реактивные системы залпового огня M142 HIMARS, отношение к ним со стороны западных средств массовой информации было как к очередному «чудо-оружию», которое непременно «изменит расстановку сил» на поле боя. Поначалу так оно действительно и было: из «Хаймарсов» удавалось поражать склады боеприпасов и горюче-смазочных материалов в российском тылу, срывая планы по переброске техники и боеприпасов к линии соприкосновения.

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Но с течением времени влияние данной РСЗО на ход боевых действий стало снижаться: система противовоздушной обороны стала адаптироваться к новым угрозам, а теперь стало известно, что российская система ПВО получила обновлённое программное обеспечение, благодаря которому ракеты HIMARS теперь воспринимаются как «обычные цели».

Как передаёт «РИА Новости» слова командира одного из подразделений ПВО на запорожском направлении, сейчас операторы уже «свободно видят, наблюдают и без проблем уничтожают» ракеты HIMARS.

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Стоит отметить, что M142 HIMARS — одна из самых современных западных реактивных систем залпового огня: в войска эти установки стали поступать в 2000-х — 2010-х, успев до Украины принять участие в конфликтах в Афганистане, Ираке и Сирии.