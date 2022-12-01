Главное, чтобы вторая часть не провалилась в прокате.

Титулованный режиссёр Джеймс Кэмерон рассказал в интервью изданию The Hollywood Reporter о том, что у него есть идеи для шестого и седьмого фильмов во вселенной «Аватар». Напомним, первая часть вышла в конца 2009 года, а в декабре 2022 года в прокат поступит сиквел, промокампания которого сейчас в самом разгаре.

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Здесь не лишним будет напомнить, что почтенному режиссёру каноничной дилогии «Терминатор» прямо сейчас 68 лет. Сей факт он и сам прекрасно осознаёт, поэтому уже сейчас признаётся, что вряд ли будет режиссёром шестой и седьмой картин. В случае запуска производства Кэмерон передаст все дела своему преемнику.

К тому же, реальный разговор о запуске работ можно будет начинать только по итогам проката второй части. Если она провалится в прокате, то на будущем целой франшизы можно будет ставить крест. Режиссёр подчеркнул в разговоре с журналистами, что даже при самом негативном сценарии мир увидит третью часть. Но если провалится и она, то о четвёртой можно забыть.

В разговоре с The Hollywood Reporter автор легендарного «Титаника» поговорил и о переходе под крыло Disney после расставания с 20th Century Fox: оно прошло гладко и с финансированием у него проблем нет. Но если сборы от второй части «Аватара» будут не такими, как ожидает кинокомпания. то у Кэмерона будут проблемы.

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Напомним, блокбастер «Аватар: Путь воды» стартует 16 декабря. Картина с бюджетом 250 миллионов долларов расскажет историю всё того же солдата Джейка Салли, героя оригинала, который после принятия аватара становится предводителем народа на`ви и берет на себя миссию по защите новых друзей от корыстных бизнесменов с Земли.