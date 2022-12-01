Уверяют, что индексация не превысит девяти процентов.

Стоимость коммунальных услуг — вечно больная тема в любом обществе, но реальность такова, что обойтись без роста (индексации) их стоимости невозможно, особенно когда речь идёт про времена испытаний. Так, сегодня, 1 декабря, в России второй раз за год были проиндексированы цены на услуги ЖКХ. Сперва это произошло первого июля, когда в среднем «коммуналка» подорожала на 3—5 % в зависимости от региона, теперь же рост составил дополнительно «до 9 %». Иными словами, суммарно рост за год составил примерно 12—14 % в зависимости от региона.

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Сегодняшнее повышение цен затрагивает горячее и холодное водоснабжение, вывоз мусора, обеспечение электроэнергией и поставку природного газа. По словам Минэкономразвития, это сделано для того, чтобы впоследствии проиндексировать услуги ЖКХ только через полтора года — 1 июля 2024-го, миновав повышение 1 июля 2023 года. Проще говоря, сегодня цены повысились авансом.

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Хотя в процентном соотношении рост внушительный, в ведомстве уверяют, что в абсолютной величине он не так страшен, как кажется: средний ежемесячный платёж для семьи из трёх человек вырастет на 324 рубля.