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Посвящённый «взрослым» темам хоррор Lust from Beyond обзавёлся точной датой релиза

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Компания Movie Games представила новый трейлер Lust from Beyond — перспективного хоррора, основной темой которого стала похоть. В свежем видео нам также сообщают точную дату релиза проекта — 24 сентября. В ролике очень много аллюзий и образов, напоминающих своим видом половые органы и всё в таком духе. Разработчики, наверное, считают, что такое может понравится фанатам жанра. В качестве источников вдохновения авторы указывают произведения Гигера и Лавкрафта.

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По сюжету Lust from Beyond, некий антиквар Виктор Холлоуэй страдает видениями с демонстрацией сцен похоти и разврата. Чтобы понять природу этих видений, он вступает в секту экстаза (честное слово, так и написано). У культа много своих тайн, но Виктор пытается найти ответы на свои вопросы.

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Посвящённый «взрослым» темам хоррор Lust from Beyond обзавёлся точной датой релиза
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