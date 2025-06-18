Как уже признавался нынешний президент США Дональд Трамп (Donald Trump), в ходе своей второй предвыборной кампании он проникся тёплыми чувствами к китайской социальной сети TikTok, которая помогла ему заручиться поддержкой молодых американских избирателей. По этой причине в первые часы на посту президента в январе текущего года Трамп ввёл 90-дневную отсрочку на действие закона, запрещающего деятельность TikTok в США без оформления сделки по передаче локальных активов под контроль американских инвесторов. Этот закон вступил в силу 19 января и был принят предшественником Трампа, изначально он давал новому президенту США право однократно ввести отсрочку на 90 дней. Она к началу апреля истекла без особого прогресса по обсуждению сделки, поскольку Трампу в тот момент захотелось объявить о повышении таможенных тарифов на китайские товары, и переговоры фактически были сорваны. Как отмечает Bloomberg, истекающая 19 июня вторая отсрочка тоже не будет последней, поскольку ввести третью Трамп всё же решился накануне.
По словам официальной представительницы Белого дома Кэролайн Ливитт (Karoline Leavitt), новый 90-дневный срок будет использоваться администрацией США для проведения переговоров по сделке с ByteDance, по итогам которой «американцы смогут пользоваться TikTok, не опасаясь за сохранность и безопасность своих данных». Ранее предполагалось, что американские активы TikTok перейдут под контроль американских инвесторов, среди которых будет и Oracle, уже отвечающая за обработку и хранение данных американских пользователей социальной сети. При этом китайская ByteDance опустит свою долю в капитале новой структуры ниже уровня в 20%, что допускается американским законодательством. Рекомендательный алгоритм TikTok должен был остаться под контролем китайской стороны, благодаря этому сделка и должна быть согласована с властями КНР.