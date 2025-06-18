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Редакция
Новости Software Алексей Сычёв
Дональд Трамп продлил отсрочку на запрет TikTok ещё на 90 дней
Третья переносица и наверняка не последняя.

Как уже признавался нынешний президент США Дональд Трамп (Donald Trump), в ходе своей второй предвыборной кампании он проникся тёплыми чувствами к китайской социальной сети TikTok, которая помогла ему заручиться поддержкой молодых американских избирателей. По этой причине в первые часы на посту президента в январе текущего года Трамп ввёл 90-дневную отсрочку на действие закона, запрещающего деятельность TikTok в США без оформления сделки по передаче локальных активов под контроль американских инвесторов. Этот закон вступил в силу 19 января и был принят предшественником Трампа, изначально он давал новому президенту США право однократно ввести отсрочку на 90 дней. Она к началу апреля истекла без особого прогресса по обсуждению сделки, поскольку Трампу в тот момент захотелось объявить о повышении таможенных тарифов на китайские товары, и переговоры фактически были сорваны. Как отмечает Bloomberg, истекающая 19 июня вторая отсрочка тоже не будет последней, поскольку ввести третью Трамп всё же решился накануне.

Источник изображения: Unsplash, Solen Feyissa

По словам официальной представительницы Белого дома Кэролайн Ливитт (Karoline Leavitt), новый 90-дневный срок будет использоваться администрацией США для проведения переговоров по сделке с ByteDance, по итогам которой «американцы смогут пользоваться TikTok, не опасаясь за сохранность и безопасность своих данных». Ранее предполагалось, что американские активы TikTok перейдут под контроль американских инвесторов, среди которых будет и Oracle, уже отвечающая за обработку и хранение данных американских пользователей социальной сети. При этом китайская ByteDance опустит свою долю в капитале новой структуры ниже уровня в 20%, что допускается американским законодательством. Рекомендательный алгоритм TikTok должен был остаться под контролем китайской стороны, благодаря этому сделка и должна быть согласована с властями КНР.

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