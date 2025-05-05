По всей видимости, прогресса в подготовке к сделке американский президент не наблюдает.

Буквально в первые часы своего второго президентского срока Дональду Трампу (Donald Trump) пришлось решать проблему работы социальной сети TikTok в США, поскольку 19 января вступал в силу закон, запрещающий её деятельность на территории страны. Новый президент сперва обеспечил отсрочку до начала апреля, а затем сделал это ещё раз до 19 июня. Как уточняет Reuters, в прошлую пятницу в интервью каналу NBC News Дональд Трамп дал понять, что намерен продлить отсрочку на запрет TikTok в США и после 19 июня, если к тому времени не будет заключена сделка.

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При этом он обещал не использовать тему TikTok для принуждения Китай к снижению импортных тарифов, но подчеркнул, что рано или поздно снизит импортные пошлины на китайские товары. В противном случае, как считает Трамп, с Китаем не удастся вести бизнес, а китайская сторона в его ведении крайне заинтересована. Ситуация с запретом TikTok сама по себе, таким образом, на ход переговоров с Китаем по таможенным тарифам особо влиять не должна.