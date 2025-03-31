Ждать пятого апреля, возможно, не придётся.

Отсрочка на вступление в действие запрета на работу социальной сети TikTok в США, которую президент Дональд Трамп (Donald Trump) утвердил во второй половине января, действует до 5 апреля. Как отмечает South China Morning Post, вчера вечером Трамп на борту правительственного авиалайнера заявил журналистами что сделка может быть заключена до истечения срока в субботу.

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«У нас есть много потенциальных покупателей. Интерес к TikTok огромен. Я хотел бы, чтобы TikTok продолжил жить», — заявил Дональд Трамп. В пятницу с подачи Reuters стало известно, что инвестиционная компания Blackstone рассматривает возможность вложения средств в американские активы TikTok, но для этого подыскивает компаньонов среди единомышленников. Ими могут оказаться уже существующие инвесторы ByteDance в лице Susquehanna International Group и General Atlantic.