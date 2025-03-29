Да, теперь бывший Twitter с учётом долгов стоит $45 млрд.

Американский миллиардер Илон Маск (Elon Musk) хоть и получил высокий пост в американском правительстве после избрания Дональда Трампа (Donald Trump), свою деловую активность тоже не прекратил. Как стало известно вечером в пятницу, по словам CNBC, Маск сообщил о слиянии принадлежащих ему компаний X и xAI. Единая структура получила название XAI Holdings, причём в ходе сделки X была оценена в $33 млрд без учёта долгов на $12 млрд, а стартап xAI продемонстрировал капитализацию около $80 млрд.

Источник изображения: xAI

Собственно денежных средств для оформления этой сделки богатейшему человеку планеты не потребовалось, поскольку инвесторы просто обменялись акциями. Тем более, что у обеих компаний есть общие акционеры, а формально они остаются частными и не требуют длительных согласований. Маск выразил уверенность, что уже давно продолжающееся взаимовыгодное сотрудничество X и xAI в рамках единой структуры перейдёт на новый, более эффективный уровень. xAI уже давно получила доступ к данным социальной сети X, а подписчики последней могут пользоваться чат-ботом Grok, развиваемым компанией xAI.