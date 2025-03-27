А ещё он дал понять, что продлит отсрочку запрета TikTok в США, если сделка не будет оформлена к 5 апреля.

Одним из первых указов Дональда Трампа (Donald Trump) на посту президента США в этом году запрет на работу социальной сети TikTok был отсрочен до 5 апреля, и поиски лояльных покупателей для американских активов этой платформы продолжаются. Как отмечает CNBC, вчера на пресс-конференции американский президент дал понять, что в случае необходимости готов пойти на уступки китайским властям, если это поможет ускорить оформление сделки по TikTok.

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Власти Китая хоть и пытаются сделать вид, что возможная сделка ByteDance по отделению американских активов TikTok является частным вопросом этой компании, в который они не вмешиваются, одновременно заявляют, что экспорт важных для экономики КНР технологий должен осуществляться только с одобрения китайского правительства. В сфере деятельности TikTok такой технологией может считаться рекомендательный алгоритм.

Трамп пояснил, что готов повлиять на решение китайских властей по сделке за счёт снижения импортных пошлин на китайские товары в США, либо ещё каким-то образом. При этом, даже если к 5 апреля сделка не будет заключена, отсрочку на запрет работы TikTok в США можно будет продлить ещё раз.