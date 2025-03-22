Таков актуальный план, реализовать который предстоит после 5 апреля.

К пятому апреля власти США должны решить, удастся ли заключить сделку по американскому бизнесу китайской социальной сети TikTok, либо она попадёт под запрет по закону, который был принят предыдущей администрацией. В январе Дональд Трамп (Donald Trump) уже дал отсрочку на 75 дней для вступления закона в силу, но и это вызвало перерыв в работе сервисов TikTok в США на несколько часов. К пятому апреля должны найтись инвесторы, которые выкупят американский бизнес китайской ByteDance. Как отмечает Reuters, таковые могут найтись среди уже существующих акционеров ByteDance.

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Структура капитала китайской ByteDance такова, что 58% ей акций принадлежат международным акционерам, ещё 21% сосредоточен в руках основателя Чжана Имина (Zhang Yiming), оставшийся 21% акций распределён между сотрудниками компании, включая почти 7000 американских граждан.

Как поясняет Reuters, сейчас на первый план выходит схема сделки, которая позволит имеющимся акционерам ByteDance сформировать отдельное юридическое лицо, отвечающее за американский бизнес TikTok, и в его капитале доля китайской стороны должна оказаться менее 20%, как того требует американский закон. Крупные инвестиционные фонды будут основными участниками сделки, как отмечает источник. Тем более, что два из четырёх потенциальных инвесторов уже имеют своих представителей в совете директоров ByteDance. Компании Oracle при этом отводится ключевая роль в поддержании технической инфраструктуры американского сегмента TikTok, а также в защите персональных данных пользователей и гарантиях отсутствия китайского влияния на программные алгоритмы.