Потенциальная сделка получила обозначение «Project Texas 2.0».

Издание Politico выяснило, что по мере приближения пятого апреля, когда прекратит действовать отсрочка на запрет TikTok в США, американские власти ускоряют работу по подготовке возможной сделки по «приземлению» этой социальной сети. Ключевую роль на данном этапе слухи приписывают американской компании Oracle, которая должна будет обеспечить конфиденциальность персональных данных американских пользователей TikTok.

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По сути, TikTok в США уже работает на инфраструктуре Oracle, но сейчас американские парламентарии пытаются определить, сможет ли компания полностью исключить доступ китайской стороны к хранящимся в США данным и рекомендательным алгоритмам. Представители Китая в этом году заявляли, что передача подобных технологий компанией ByteDance американским инвесторам должна быть одобрена властями КНР. При этом судьбу самой сделки с активами TikTok в США, по мнению властей Поднебесной, руководство ByteDance должно решать самостоятельно, с учётом своих рыночных интересов и применимых китайских законов.