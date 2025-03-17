Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Редакция
Новости Software Алексей Сычёв
Американский бизнес TikTok в очередной раз хотят сосватать Oracle
Потенциальная сделка получила обозначение «Project Texas 2.0».

Издание Politico выяснило, что по мере приближения пятого апреля, когда прекратит действовать отсрочка на запрет TikTok в США, американские власти ускоряют работу по подготовке возможной сделки по «приземлению» этой социальной сети. Ключевую роль на данном этапе слухи приписывают американской компании Oracle, которая должна будет обеспечить конфиденциальность персональных данных американских пользователей TikTok.

Источник изображения: Unsplash, Eyestetix Studio

По сути, TikTok в США уже работает на инфраструктуре Oracle, но сейчас американские парламентарии пытаются определить, сможет ли компания полностью исключить доступ китайской стороны к хранящимся в США данным и рекомендательным алгоритмам. Представители Китая в этом году заявляли, что передача подобных технологий компанией ByteDance американским инвесторам должна быть одобрена властями КНР. При этом судьбу самой сделки с активами TikTok в США, по мнению властей Поднебесной, руководство ByteDance должно решать самостоятельно, с учётом своих рыночных интересов и применимых китайских законов.

+
Написать комментарий (0)
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Почему массовый выпуск среднемагистрального самолёта Ту-214 возможен только в 2026 году
15
Бюджетный гейминг Sony PlayStation 3 против ПК за $100
8
Sony PlayStation 3 или мыловарня — разбираем миф о сложной архитектуре процессоров CELL
10
Как нажимать кнопки удалённо - обзор умной кнопки Tuya и её возможностей
6
Разбираем игровой ноутбук MONSTER Tulpar T7 v20.3 и сравниваем с MSI Alpha 15 A4DEK-011RU
72
Как эффективно писать блоги и работать с текстом — практические советы от автора более 1000 статей
9

Сейчас обсуждают

Никита Winans
07:48
Уважаемый Автор! 1. Говорить об "апскейлинге" в рамках PS3 и делать вывод, что это конфетка, довольно странный аргумент. Тем более в формате 576p-1080p; 2. Аргументировать разгон на PS3 превосходством...
Sony PlayStation 3 или мыловарня — разбираем миф о сложной архитектуре процессоров CELL
Roditch
07:46
Дожили, теперь Птиц ещё и других учить хочет...
Как эффективно писать блоги и работать с текстом — практические советы от автора более 1000 статей
Александр Топоров
07:03
А по факту, да. Но с нюансами: предсказание на основе векторов движения и тому подобной мути. Короче 1 кадр реальный и 3 кадра "как должно быть".
Nvidia показала три игры с частотой до 500 кадров в секунду на DLSS 4
Сергей Анатолич
06:53
Болван. Это не я объявляю, это они сами признаются, что грабили весь мир и гордятся этим. Войны начинают не просто так, и колонии заводят не для их процветания. Очки розовые сними.
Россия заняла пятое место в топе стран с самыми большими запасами золота
Виталий Зырянов
06:50
А чего ты вдруг подтёр свои комменты под постом про ae-7? Можно было бы подумать что ты понял что писал какую-то дичь, но судя по твоим комментам здесь, стангвится очевидным что ты ничего не понял )
Размышление о том, почему подсветка компьютера является необходимостью, а не модой
Сергей Анатолич
06:48
Ёпти, прям философ. А у людей которые живут на этих территориях спросить не хотите?
Уолтц сомневается, что возвращение Украиной утраченных территорий соответствует интересам США
Василий Тругов
06:47
Тупые америкосы
iPhone 17 получит новое название, уменьшенный Dynamic Island и более ёмкую батарею
EXPrompt
06:11
Я чешу репу и не могу вспомнить где вообще в автопрме клей использовали как заводской крепеж. Это же жесть... Вибрации и нагрузки на изгиб кручение это все не допускает такого крепежа... В общем зак...
Tesla прекращает поставки Cybertruck, поскольку владельцы жалуются на отваливающиеся борта
Oleg Tereshkin
06:08
Вот у тебя тем хламом точно вся башка забита ,я хоть и не игрун ,2-3 игры всего ,но они в Стиме ,и с 10 й скоро будет тоже что и с семёркой ,и хош ее хош а переходить на 11 придется ,да и баранов навр...
Что делать после завершения поддержки Windows 10, и почему геймерам придётся перейти на Windows 11
Александра Жиглов
06:01
Посмотриш и новые трактора, новые технологии, самолёты, и чего только не выпускается в России, а оглянулся и где всё это?одно пиз....
Почему массовый выпуск среднемагистрального самолёта Ту-214 возможен только в 2026 году
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем