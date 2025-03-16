Включая и популярную DeepSeek.

Внимание нынешней администрации США к теме искусственного интеллекта отрицать сложно, поскольку в первые дни своего второго президентского срока Дональд Трамп (Donald Trump) объявил о начале реализации инициативы Stargate, к которой компания OpenAI имеет самое непосредственное отношение. Используя подобные возможности для защиты своих интересов, как отмечает TechCrunch, руководство OpenAI выступило с предложением запретить на территории США использование больших языковых моделей, разработанных в Китае и других недружественных странах.

Источник изображения: Bloomberg, Getty Images

Речь идёт в первую очередь о DeepSeek, которую конкурирующая OpenAI подозревает в связях с китайскими властями и получением от них финансовой поддержки. Подобная лояльность, как считают в OpenAI, подразумевает готовность DeepSeek делиться с китайским государством информацией, к которой большие языковые модели компании получают доступ. Всё это представляет опасность для национальных интересов США, а потому использование разработок DeepSeek в стране необходимо запретить, как считают представители OpenAI. Впрочем, пока сложно понять, распространится ли вероятный запрет на использование программного кода DeepSeek на вычислительной инфраструктуре, полностью контролируемой американскими компаниями.