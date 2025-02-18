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Редакция
Новости Software Игнатий Колыско
xAI Илона Маска представила Grok 3 — «умнейший ИИ на Земле»
Сильное заявление. Проверять его, конечно же, будут.

Компания xAI официально запустила Grok 3, который называют «умнейшим ИИ на Земле». Новая модель превосходит GPT-4o от OpenAI и Google's Gemini 2.0 Flash Thinking по нескольким показателям.

Для обучения модели Grok 3 использовались мощные видеокарты Nvidia H100. Всего было задействовано более 100 000 таких видеокарт. В результате их совместной работы модель получила 200 миллионов часов вычислительных ресурсов, что позволило ей стать намного более мощной и умной по сравнению с предыдущей версией Grok 2.

Grok 3 превосходит GPT-4o по различным тестам, включая AIME (математические вопросы) и GPQA (вопросы по физике, биологии и химии уровня PhD). Модель также показала хорошие результаты на краудсорсинговом тесте Chatbot Arena и на экзаменах AIME 2024 и 2025 годов.

Grok 3 включает модель рассуждений, которая «думает», обеспечивая более точные ответы. Пользователи могут использовать режим «большого мозга» для более сложных вопросов, подходящий для математики, науки и программирования. Режим рассуждений Grok 3 также интегрирован с DeepSearch, который анализирует интернет и X для предоставления детализированных ответов. Есть также Grok 3 mini для более быстрых ответов.

Модели рассуждений доступны через автономное приложение Grok. Илон Маск отметил, что некоторые «мысли» модели скрыты для предотвращения копирования, когда другой ИИ обучается на основе модели. Недавно DeepSeek был обвинён в подобном использовании модели OpenAI.

Сначала Grok 3 будет доступен для подписчиков X Premium+ за $22 в месяц. Другие функции станут доступны по подписке SuperGrok, предоставляющей доступ к возможностям рассуждений, запросам DeepSearch и неограниченной генерации изображений. Маск также сообщил, что Grok скоро получит голосовой режим, а модели Grok 3 появятся в API xAI в ближайшие недели.

#илон маск #нейросети #xai #grok 3
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