Компания xAI официально запустила Grok 3, который называют «умнейшим ИИ на Земле». Новая модель превосходит GPT-4o от OpenAI и Google's Gemini 2.0 Flash Thinking по нескольким показателям.
Для обучения модели Grok 3 использовались мощные видеокарты Nvidia H100. Всего было задействовано более 100 000 таких видеокарт. В результате их совместной работы модель получила 200 миллионов часов вычислительных ресурсов, что позволило ей стать намного более мощной и умной по сравнению с предыдущей версией Grok 2.
Grok 3 превосходит GPT-4o по различным тестам, включая AIME (математические вопросы) и GPQA (вопросы по физике, биологии и химии уровня PhD). Модель также показала хорошие результаты на краудсорсинговом тесте Chatbot Arena и на экзаменах AIME 2024 и 2025 годов.
Grok 3 включает модель рассуждений, которая «думает», обеспечивая более точные ответы. Пользователи могут использовать режим «большого мозга» для более сложных вопросов, подходящий для математики, науки и программирования. Режим рассуждений Grok 3 также интегрирован с DeepSearch, который анализирует интернет и X для предоставления детализированных ответов. Есть также Grok 3 mini для более быстрых ответов.
Сначала Grok 3 будет доступен для подписчиков X Premium+ за $22 в месяц. Другие функции станут доступны по подписке SuperGrok, предоставляющей доступ к возможностям рассуждений, запросам DeepSearch и неограниченной генерации изображений. Маск также сообщил, что Grok скоро получит голосовой режим, а модели Grok 3 появятся в API xAI в ближайшие недели.