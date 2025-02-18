А так хотелось поработать с ней на Windows 95.

Программа AIDA64, используемая для диагностики и мониторинга «железа», обновлена до версии 7.6. Теперь она поддерживает видеокарты AMD Radeon RX 9070 и 9070 XT, а также выдаёт корректную информацию о конфигурациях GPU, частотах и других параметрах видеокарт RX 9070. Подробности об этом добавлены в последний список изменений.

Ключевые новшества AIDA64 v7.60 выглядят следующим образом:

Тёмные темы в зелёных и фиолетовых тонах.

Поддержка дисплеев Asus ROG Ryujin III Series и Turing (Turzx).

Улучшенная поддержка материнских плат на чипсетах B840, B850 и B860.

Поддержка датчиков блока питания Corsair HX1200i 2023.

Улучшения в безопасности драйверов ядра.

Поддержка процессоров Intel Arrow Lake-H и Arrow Lake-U.

Поддержка видеокарт AMD Radeon RX 9070 и RX 9070 XT.

Поддержка видеокарт NVIDIA GeForce RTX 5000.

Прекращение поддержки Windows 95, 98 и Me.

Особым образом стоит отметить добавленную поддержку видеокарт серии RTX 50, хотя в списке изменений не указаны конкретные модели. NVIDIA уже выпустила RTX 5090 и 5080, а запуск 5070 Ti запланирован на ближайшие дни с последующим выходом RTX 5070.

Пользователи новых материнских плат AMD и Intel 800-й серии также увидят больше деталей в свежей версии AIDA64.