Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Редакция
Новости Software Игнатий Колыско
«Россети» закупают ПО от разработчиков «Антивируса Касперского» на 516,5 млн руб
Безопасность стоит денег, а как иначе.

Энергетическая компания «Россети» объявила тендер на закупку 9 616 единиц программного обеспечения, общей стоимостью 516,5 млн руб. В список поставщиков вошли такие известные компании, как «Лаборатория Касперского», Positive Technologies, «Код Безопасности», «Элтекс», UserGate и «Инфотекс».

Из 9 616 единиц ПО, 6 324 лицензии будут предоставлены «Лабораторией Касперского». Программное обеспечение должно работать в едином комплексе подсистем, обеспечивая защиту периметра сетей передачи данных и мониторинг внутренних угроз. Кроме того, «Россети» закупят 73 лицензии от Positive Technologies, включая MaxPatrol SIEM и PT Industrial Security Incident Manager. Также в список вошли программы от «Кода Безопасности», «Элтекс», UserGate и «Инфотекс».

Закупка обусловлена необходимостью обеспечения информационной безопасности электросетевого комплекса компании. Тендер на приобретение программного обеспечения был размещен 14 февраля 2025 года, а прием заявок на участие в аукционе продлится до 3 марта. Победитель будет объявлен 3 апреля 2025 года.

Закупка ПО осуществляется в соответствии с приказом ФСТЭК №235 от 2017 года и направлена на защиту критической информационной инфраструктуры компании. Все лицензии включают обновления и техническую поддержку на два года, что обеспечит непрерывную защиту электросетевого комплекса компании.

Группа «Россети» управляет 2,5 млн км линий электропередачи и подстанциями общей мощностью 877 тысяч МВА. Через сети компании проходит более 80% всей вырабатываемой в стране электроэнергии, что делает их одним из крупнейших электросетевых холдингов в мире. В состав группы входят 45 дочерних и зависимых обществ, включая 19 распределительных сетевых компаний.

#программное обеспечение #российское по #антивирусы #лаборатория касперского #антивирус касперского
+
Написать комментарий (0)
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Собираем игровой ПК за 135 000р на 7 лет, выжимая максимум из новой технологии NVIDIA DLSS 4.0
25
«Деривация-ПВО» с умными 57-мм боеприпасами - что известно о новейшем комбинированном комплексе
12
Проверяем Debian, Ubuntu, Linux Mint, Manjaro и Chimbalix на пригодность для использования
28
Собираем народный игровой ПК 2025 года за 100 тысяч рублей для комфортного FullHD-гейминга (Февраль)
14
Оптимальный игровой ПК на Intel и NVIDIA за 86 000 рублей для всех ААА-хитов 2025 года
36
Итоги гоночного уик-энда 15-16 февраля
+
Почему GeForce RTX 5060 задержится до лета, а NVIDIA не планирует выпускать GeForce RTX 5050
617
Как приручить RX 7600 в игре Avowed: тесты - баги и тонкая настройка
37
Ненужный Days Gone Remastered - изучаем деградацию "Нижнего интернета" в прямом эфире
3
Китайская лунная миссия "Чанъэ-6" приоткрыла завесу тайны над обратной стороной спутника Земли
2

Сейчас обсуждают

Сергей Анатолич
11:27
По моему история повторяется, только в Ростове конура уже занята.
МИД Швеции допускает отправку шведских миротворцев на территорию Украины
Александр Семавин
11:26
вы на Луну сначала наступите, на Марс они собрались😁 Вам уже никто не верит
Благодаря российскому плазменному двигателю полет на Марс может занять всего месяц
Сергей Анатолич
11:25
Ооо. Заград отряды. Свежо, свежо.
FT: Франция предложила Европе разместить миротворцев в тылу Украины
coth
11:24
"Физический предел для обычных ракет, использующих горючее топливо для движения, составляет около 5000 м/с (18 000 км/ч)." Нет. Даже близко неправильно. Только для того, чтоб Землю покинуть и выйти н...
Благодаря российскому плазменному двигателю полет на Марс может занять всего месяц
Сергей Анатолич
11:24
По моему урсула перепутала украину с женским детородным органом. Занимайся тем чем умеешь, ты гинеколог, вот и лечи женщин. Не надо в политику лезть как в ...
Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен считает, что Украина заслуживает «мир через силу»
Сергей Анатолич
11:20
Ну если пипл хавает, будут и по $1000 продавать. Спрос порождает предложение.
Актёр Байека из Assassin’s Creed раскритиковал цены на игры в $100
Kolobok_12
11:15
Никаких проблем с этим обновлением не заметил
Патч KB5051987 для Windows 11 снижает fps в играх, нарушает работу Проводника и имеет ряд багов
Макс Лесков
11:14
конечно будет, только есть нюанс - одна ногу тут, другая там
FT: Франция предложила Европе разместить миротворцев в тылу Украины
VladTag
11:13
Россия может сохранить свои базы в Сирии — Bloomberg
VladTag
11:13
Россия может сохранить свои базы в Сирии — Bloomberg
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем