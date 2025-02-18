Безопасность стоит денег, а как иначе.

Энергетическая компания «Россети» объявила тендер на закупку 9 616 единиц программного обеспечения, общей стоимостью 516,5 млн руб. В список поставщиков вошли такие известные компании, как «Лаборатория Касперского», Positive Technologies, «Код Безопасности», «Элтекс», UserGate и «Инфотекс».

Из 9 616 единиц ПО, 6 324 лицензии будут предоставлены «Лабораторией Касперского». Программное обеспечение должно работать в едином комплексе подсистем, обеспечивая защиту периметра сетей передачи данных и мониторинг внутренних угроз. Кроме того, «Россети» закупят 73 лицензии от Positive Technologies, включая MaxPatrol SIEM и PT Industrial Security Incident Manager. Также в список вошли программы от «Кода Безопасности», «Элтекс», UserGate и «Инфотекс».

Закупка обусловлена необходимостью обеспечения информационной безопасности электросетевого комплекса компании. Тендер на приобретение программного обеспечения был размещен 14 февраля 2025 года, а прием заявок на участие в аукционе продлится до 3 марта. Победитель будет объявлен 3 апреля 2025 года.

Закупка ПО осуществляется в соответствии с приказом ФСТЭК №235 от 2017 года и направлена на защиту критической информационной инфраструктуры компании. Все лицензии включают обновления и техническую поддержку на два года, что обеспечит непрерывную защиту электросетевого комплекса компании.

Группа «Россети» управляет 2,5 млн км линий электропередачи и подстанциями общей мощностью 877 тысяч МВА. Через сети компании проходит более 80% всей вырабатываемой в стране электроэнергии, что делает их одним из крупнейших электросетевых холдингов в мире. В состав группы входят 45 дочерних и зависимых обществ, включая 19 распределительных сетевых компаний.