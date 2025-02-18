Valve сотрудничает с разработчиками над специальной версией программы.

OCCT, известный инструмент для тестирования и мониторинга аппаратного обеспечения, скоро станет доступен для пользователей Steam Deck и операционных систем Linux. Этот софт, который уже помог многим пользователям решать проблемы с их ПК, теперь станет доступен и на новой платформе.

Хотя бесплатная версия OCCT имеет некоторые ограничения, за последние годы программа значительно улучшилась, получив современный интерфейс, новые инструменты и функции. Последнее обновление включает поддержку Linux.

На данный момент альфа-версия доступна для ограниченного круга пользователей и уже получила положительные отзывы. Открытый релиз ожидается в ближайшем будущем, хотя точная дата пока не объявлена.

Процесс установки OCCT предельно прост и не требует дополнительных зависимостей или прав администратора. Программа использует собственную реализацию HW Info, так как аналогичных решений для Linux пока не существует. Хотя версия для Linux пока не столь функциональна, как версия для Windows, разработка продолжается, и планируется достичь аналогичного уровня мониторинга.

OCCT поддерживает множество дистрибутивов, включая Arch Linux, который используется в SteamOS. Разработчики сотрудничали с Valve для создания специальной версии, обеспечивающей бесперебойные обновления и полную поддержку Steam Deck.

В планах команды OCCT — представить новые функции на выставке Computex 2025, которая пройдет в конце мая. Открытый исходный код пока не планируется, но возможно появление решений для интеграции с другими программами.