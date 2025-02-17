Лица владельцев топового Intel Core i9-10900K сейчас представили? А ведь процессор вышел в 2020 году.

Корпорация Microsoft обновила список официально поддерживаемых процессоров для Windows 11 24H2, исключив из него ряд моделей Intel Core 8-го, 9-го и 10-го поколений. Как отмечает портал Neowin, эти чипы формально соответствуют системным требованиям, но теперь не поддерживаются на новых устройствах (по крайней мере, официально).

Под «сокращение» попали:

10-е поколение (мобильные): Ice Lake U и Y.

10-е поколение (настольные и мобильные): Comet Lake.

8-е и 9-е поколения: Coffee Lake.

Если говорить конкретнее, то из списка исчезли все процессоры Core i3, i5, i7 и i9 8-го и 9-го поколений, а также значительная часть 10-го (включая мобильные Core i3/i5/i7 10xxxG-серии, настольные Core i3-101xx/103xx и практически все Core i5/i7/i9 10xxx). Полный перечень изъятых моделей доступен на сайте Microsoft (ссылка в оригинальной статье).

В то же время, Microsoft добавила в список поддержки мобильные процессоры Raptor Lake (серия 1, Core UL и HL), «Core 3 100U with IPU» и встраиваемые CPU Intel Atom.

Можно предположить, что Microsoft проводит «чистку рядов», оставляя поддержку только для наиболее актуальных поколений процессоров, словно «отсекая старые ветви» для оптимизации работы новой ОС. Но владельцы топовых Intel Core i7 10-го поколения сейчас, наверное, очень сильно удивлены.