Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Редакция
Новости Software Игнатий Колыско
Microsoft ограничила поддержку процессоров Intel Core 8, 9 и 10-го поколений в Windows 11 24H2
Лица владельцев топового Intel Core i9-10900K сейчас представили? А ведь процессор вышел в 2020 году.

Корпорация Microsoft обновила список официально поддерживаемых процессоров для Windows 11 24H2, исключив из него ряд моделей Intel Core 8-го, 9-го и 10-го поколений. Как отмечает портал Neowin, эти чипы формально соответствуют системным требованиям, но теперь не поддерживаются на новых устройствах (по крайней мере, официально).

Под «сокращение» попали:

  • 10-е поколение (мобильные): Ice Lake U и Y.
  • 10-е поколение (настольные и мобильные): Comet Lake.
  • 8-е и 9-е поколения: Coffee Lake.

Если говорить конкретнее, то из списка исчезли все процессоры Core i3, i5, i7 и i9 8-го и 9-го поколений, а также значительная часть 10-го (включая мобильные Core i3/i5/i7 10xxxG-серии, настольные Core i3-101xx/103xx и практически все Core i5/i7/i9 10xxx). Полный перечень изъятых моделей доступен на сайте Microsoft (ссылка в оригинальной статье).

В то же время, Microsoft добавила в список поддержки мобильные процессоры Raptor Lake (серия 1, Core UL и HL), «Core 3 100U with IPU» и встраиваемые CPU Intel Atom.

Можно предположить, что Microsoft проводит «чистку рядов», оставляя поддержку только для наиболее актуальных поколений процессоров, словно «отсекая старые ветви» для оптимизации работы новой ОС. Но владельцы топовых Intel Core i7 10-го поколения сейчас, наверное, очень сильно удивлены.

#intel #microsoft #процессоры #windows 11 #windows 11 24h2
+
Написать комментарий (0)
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Собираем игровой ПК за 135 000р на 7 лет, выжимая максимум из новой технологии NVIDIA DLSS 4.0
19
«Деривация-ПВО» с умными 57-мм боеприпасами - что известно о новейшем комбинированном комплексе
7
Проверяем Debian, Ubuntu, Linux Mint, Manjaro и Chimbalix на пригодность для использования
20
Собираем народный игровой ПК 2025 года за 100 тысяч рублей для комфортного FullHD-гейминга (Февраль)
12
Оптимальный игровой ПК на Intel и NVIDIA за 86 000 рублей для всех ААА-хитов 2025 года
26
Итоги гоночного уик-энда 15-16 февраля
+
GTA VI, PlayStation 5 и будущее игровой индустрии — что нас ждёт в 2025 году
2
Как приручить RX 7600 в игре Avowed: тесты - баги и тонкая настройка
36
Почему GeForce RTX 5060 задержится до лета, а NVIDIA не планирует выпускать GeForce RTX 5050
143

Сейчас обсуждают

Хамзат Ингуш
15:19
сидиш ты на бутвлке
Почему GeForce RTX 5060 задержится до лета, а NVIDIA не планирует выпускать GeForce RTX 5050
Маэстро
15:18
Канешна, а ты что против присесть и за этот феко пост то же?
Почему GeForce RTX 5060 задержится до лета, а NVIDIA не планирует выпускать GeForce RTX 5050
Alex PAW
15:18
вообще то проект переработки ядерных отходов уже ЕСТЬ! и даже работает - реакторы на быстрых нейтронах, где "отходы" и будут использоваться как топливо
Новый объект сократит продолжительность радиационного воздействия ядерных отходов до 800 лет
Хамзат Ингуш
15:17
вот и спасился хохол. нема он пишет
Почему GeForce RTX 5060 задержится до лета, а NVIDIA не планирует выпускать GeForce RTX 5050
Маэстро
15:16
Ну так в Кривом Риге всю зиму отопления нема.
Почему GeForce RTX 5060 задержится до лета, а NVIDIA не планирует выпускать GeForce RTX 5050
Nvidia&Intel Hater
15:16
нее.шешун.фейки это твое.а тут непаханное поле оригиналов -твоих высеров
Почему GeForce RTX 5060 задержится до лета, а NVIDIA не планирует выпускать GeForce RTX 5050
Nvidia&Intel Hater
15:16
сначала его отшварбрируют.потом зека его петушить будут.там он уважаемых людей оскорбил под них ник подделывая
Почему GeForce RTX 5060 задержится до лета, а NVIDIA не планирует выпускать GeForce RTX 5050
Хамзат Ингуш
15:16
так это бояра фейк сделал
Почему GeForce RTX 5060 задержится до лета, а NVIDIA не планирует выпускать GeForce RTX 5050
Alex PAW
15:15
СССР навернулся не из за непосильных расходов, а из за неполучения доходов! просто не смогли обеспечить потребление населения, кругом очереди на все подряд
Благодаря российскому плазменному двигателю полет на Марс может занять всего месяц
Nvidia&Intel Hater
15:14
че ты пистишь обоссышь.вот ток с него писал недавно.не прокатят отмазы.бутылочка тебя ждет уже
Почему GeForce RTX 5060 задержится до лета, а NVIDIA не планирует выпускать GeForce RTX 5050
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем