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Редакция
Новости Software Игнатий Колыско
Правительство увеличит срок хранения данных о передаче интернет-сообщений до трёх лет
Соответствующий проект уже подготовлен.

Всю информацию о действиях пользователей в сети, а также данные об отправителях и получателях сообщений, организаторы распространения информации (ОРИ) теперь, возможно, будут хранить три года. Соответствующий законопроект, нацеленный на противодействие телефонному мошенничеству, уже подготовлен (журналисты ТАСС ознакомились с документом).

Речь идёт о значительном ужесточении требований к ОРИ. Действующий закон «Об информации…» обязывает хранить сведения о передаче голосовых и текстовых сообщений, файлов (изображения, звук, видео) и данные о пользователях всего год. Законопроект утроит этот срок. Можно сказать, что «цифровая тень» пользователя в интернете станет значительно «длиннее».

#российское по
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