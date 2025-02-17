По замыслу местных регуляторов — временно.

Как сообщает Reuters со ссылкой на южнокорейских регуляторов, в соответствующей стране скачивание приложения DeepSeek попало под запрет до устранения нарушений со стороны этого китайского стартапа нарушений в сфере защиты персональных данных с точки зрения южнокорейского законодательства. Добавим, что ещё в начале месяца использование DeepSeek было запрещено многим южнокорейским чиновникам, но под запрет на скачивание сейчас попадают и рядовым пользователи в Южной Корее.

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К слову, работа с уже установленным приложением DeepSeek для большинства пользователей в Южной Корее никак не блокируется. Комиссия по защите персональных данных Южной Кореи выявила нарушения местного законодательства со стороны DeepSeek, а потому был введён запрет на скачивание этого приложения. Власти Южной Кореи готовы снять запрет, если китайская компания устранит недочёты в своих процедурах работы с персональными данными южнокорейских граждан.