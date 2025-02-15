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Редакция
Новости Software Игнатий Колыско
YouTube отметил 20-летие: как видеоплатформа Google изменила мир
Правда, в России ему сейчас очень плохо.

Двадцать лет назад, 14 февраля 2005 года, три бывших сотрудника PayPal — Стив Чен, Чад Хёрли и Джавед Карим — основали YouTube. Сегодня это самая популярная видеоплатформа и второй по посещаемости сайт в мире после поисковика Google.

Первое видео на YouTube появилось спустя пару месяцев, 23 апреля. В 19-секундном ролике сооснователь сервиса Джавед Карим стоит на фоне слонов в зоопарке Сан-Диего и восхищается длиной их хоботов. С тех пор видео набрало почти 349 миллионов просмотров.

Уже к концу первого года работы YouTube ежедневно просматривали более восьми миллионов раз. Рекламный ролик Nike с футболистом Роналдиньо стал первым видео, преодолевшим отметку в миллион просмотров. К середине 2006 года на платформу загружали более 65 000 новых видео ежедневно. А чуть позже в том же году Google купил YouTube за $1,65 млрд акциями.

Несмотря на некоторые трудности, YouTube продолжил процветать под присмотром Google, став одной из самых удачных инвестиций компании. Платформа кардинально изменила рынок медиа и объёмы просмотров контента: ежедневно пользователи смотрят более миллиарда часов роликов.

Покупка YouTube стала для Google одним из самых выгодных вложений. Видеохостинг не только укрепил позиции поискового гиганта, но и, словно катализатор, ускорил трансформацию всей медиасферы.

Глава YouTube Нил Мохан (Neal Mohan) на днях сообщил, что в США телевизоры обогнали мобильные устройства по просмотрам контента на платформе. Стриминговые сервисы, такие как Netflix, видеоплатформы, подобные YouTube, и цифровая дистрибуция в целом, полностью изменили телевидение за последние десятилетия.

#youtube #программное обеспечение #сервисы
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