Не только Alibaba поможет адаптировать технологии Apple к требованиям китайского рынка.

С подачи агентства Bloomberg утром в пятницу стало известно, что в реализации поддержки технологий искусственного интеллекта для своих устройств в Китае компания Apple будет полагаться не только на Alibaba, но и как минимум на двух других партнёров, среди которых останется и Baidu.

Источник изображения: Apple

Последняя уже давно обеспечивает устройства Apple поисковым сервисом в Китае по умолчанию, а в рамках внедрения Apple Intelligence в КНР она выступит в роли партнёра, выступающего за поддержку функций Visual Intelligence. Непосредственно Alibaba предложит своего рода «программную прослойку» между собственными языковыми моделями Apple, которые работают локально на её устройствах, и системой цензуры информации, предусмотренной китайскими властями. Если запросы пользователей не будут отвечать требованиям государственных органов КНР, программное обеспечение Alibaba должно заблокировать доступ к соответствующим данным.

Подобные ограничения на территории Китая будут работать только для устройств Apple, официально выпущенных для местного рынка. Если приехать в страну с iPhone для другого рынка, эти ограничения действовать не будут. Правда, тут вмешаются ограничения иного рода, но это уже к теме материала не относится. У Apple также будет и третий партнёр, который предоставит серверные мощности для хранения и обработки информации, запрашиваемой клиентами. Скорее всего, это будет GCBD, которая и так отвечает за работу iCloud в данной стране. Функции Apple Intelligence в Китае будут запущены с начала мая, хотя поддержку китайского языка как такового принесёт обновление iOS 18.4, которое выйдет в апреле.