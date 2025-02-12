Интересно, сколько раз там скажут про ИИ?

Компания Google официально объявила даты проведения своей ежегодной конференции для разработчиков I/O. Мероприятие пройдет 20-21 мая 2025 года в онлайн-формате с прямой трансляцией выступлений и сессий. Помимо онлайн-трансляции, I/O 2025 пройдет и в очном формате – в амфитеатре Shoreline в Маунтин-Вью (Калифорния, США), где разработчики и пользователи смогут принять непосредственное участие.

Программа конференции будет сфокусирована на разработках компании в области искусственного интеллекта. Напомним, в прошлом году на I/O были представлены модели и функции Gemini AI, ИИ-ассистент Project Astra, генеративная видеомодель Veo, а также значительно обновлённый алгоритм поисковика. Кроме того, в 2023 году анонсировали Pixel Fold, Pixel Tablet и Pixel 7A.

В 2025 году ожидается презентация новой версии Android (предположительно, Android 16 Baklava), обновления Wear OS 6 и сервисов Google, включая Карты, Circle to Search и Gemini.

Не исключено, что на конференции приоткроют завесу тайны над будущим Android XR – операционной системы для XR-гарнитур и очков. Учитывая недавний анонс гарнитуры Project Moohan от Samsung в партнерстве с Google и Qualcomm, I/O может стать площадкой для демонстрации достижений в этой области.

Примечательно, что в этом году Google I/O пройдет практически одновременно с конференцией Microsoft Build (19-22 мая), которая состоится в Сиэтле (штат Вашингтон). Microsoft анонсировала мероприятие, обещая «новый путь вперёд», однако подробности пока не раскрываются.