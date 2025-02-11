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Редакция
Новости Software Игнатий Колыско
Windows 11 вскоре позволит вызывать бесполезной клавишей Copilot привычное контекстное меню
Это актуально для новых клавиатур и ноутбуков.

В Windows 11 версии 24H2 появится возможность назначить клавише Copilot вызов контекстного меню. Это решение, вероятно, станет ответом на жалобы пользователей ноутбуков с поддержкой Copilot+, недовольных функциональностью специальной клавиши.

Контекстное меню – это всплывающее меню с опциями, аналогичное тому, что появляется при клике правой кнопкой мыши по файлу, папке или тексту. В новой версии Windows 11, а возможно, и в 23H2, клавиша Copilot сможет открывать это меню в любом месте системы, будь то браузер, рабочий стол или файловый менеджер.

Изначально Microsoft позиционировала клавишу Copilot как важнейшее нововведение в клавиатуре ПК со времён появления клавиши Windows тридцать лет назад. Она задумывалась как «портал в мир искусственного интеллекта», открывающий доступ к фирменному чат-боту Copilot, работающему на базе ChatGPT.

В начале 2024 года ведущие производители ноутбуков, включая ASUS, Acer, Dell, HP, Lenovo и Samsung, выпустили модели с поддержкой Copilot+, где новая клавиша заменила правую клавишу Ctrl. Однако нововведение не оправдало ожиданий Microsoft, отчасти из-за ограниченной функциональности Copilot. Клавиша оказалась не более чем бесполезной кнопкой, вызывающей лишь мимолётное любопытство.

В октябре 2024 года под давлением критики и жалоб пользователей Microsoft начала предлагать возможность настройки клавиши Copilot, позволяя назначить ей запуск других приложений или поиск Windows. Однако это было лишь временное решение, доступное через опциональное обновление.

В декабре того же года Copilot был переработан в нативное приложение, хотя, как выяснилось, это была всего лишь веб-версия, встроенная в окно приложения. Вместо того, чтобы улучшить функциональность Copilot, Microsoft сосредоточилась на его интеграции во все свои продукты, адаптируя их дизайн под эстетику ИИ-помощника.

Сейчас, стремясь избежать дальнейших нареканий, компания планирует разрешить пользователям переназначить клавишу Copilot для вызова контекстного меню — функции, ранее реализованной с помощью клавиши «Menu», исчезнувшей с современных клавиатур для экономии места.

Введение клавиши Copilot вызвало неоднозначную реакцию. На фоне возможностей конкурентов, таких как Google Gemini и Apple Intelligence, выполняющих сложные многоступенчатые задачи одним нажатием кнопки, выделенная клавиша для запуска веб-приложения с ограниченным функционалом вряд ли оправдывает ожидания пользователей.

#microsoft #windows 11 #операционные системы #программное обеспечение
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