Новые подробности о предложении Илона Маска (Elon Musk) купить OpenAI за $97,4 млрд появляются на страницах ресурса Reuters. Как известно, один из основателей и действующий генеральный директор OpenAI Сэм Альтман (Sam Altman) в ироничной форме уже ответил отказом на предложение Маска, попутно выразив готовность отдать ту же сумму за активы социальной сети X, ранее известной под именем Twitter.
По данным The Information, предложение Маска было вынесено на обсуждение совета директоров OpenAI, и тот тоже счёл нужным донести до общественности отказ от участия в подобной сделке. Илон Маск на ранних этапах принимал участие в становлении OpenAI, но потом покинул стартап, и после запуска собственной компании xAI не раз отмечал, что выступает против стратегии развития OpenAI, да и недавнее предложение купить компанию он обосновывал благими намерениями из разряда «спасти ценный актив для всего человечества».