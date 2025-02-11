Его рассматривали на полном серьёзе, а не только отшучивались.

Новые подробности о предложении Илона Маска (Elon Musk) купить OpenAI за $97,4 млрд появляются на страницах ресурса Reuters. Как известно, один из основателей и действующий генеральный директор OpenAI Сэм Альтман (Sam Altman) в ироничной форме уже ответил отказом на предложение Маска, попутно выразив готовность отдать ту же сумму за активы социальной сети X, ранее известной под именем Twitter.

Источник изображения: Reuters

По данным The Information, предложение Маска было вынесено на обсуждение совета директоров OpenAI, и тот тоже счёл нужным донести до общественности отказ от участия в подобной сделке. Илон Маск на ранних этапах принимал участие в становлении OpenAI, но потом покинул стартап, и после запуска собственной компании xAI не раз отмечал, что выступает против стратегии развития OpenAI, да и недавнее предложение купить компанию он обосновывал благими намерениями из разряда «спасти ценный актив для всего человечества».