Перебои наблюдались около суток.

Начало февраля не обещало быть богатым на события, особенно в разгар выходных, но в данном случае труженикам информационной сферы традиционно помогло «несчастье». Корпорация Sony вечером в пятницу столкнулась с проблемами в работе своего сервиса PlayStation Network, который позволяет запускать игры, скачивать приложения и взаимодействовать внутри игрового сообщества. Как отмечает The New York Times, к вечеру субботы сервис PSN возобновил свою работу.

Источник изображения: Sony

Что вызвало масштабный сбой в функционировании инфраструктуры Sony, не уточняется. Компания на этот счёт пока не даёт никаких комментариев, но поясняет клиентам, что всё должно работать в обычном режиме. Уже днём в субботу некоторые пользователи сервиса заметили, что доступ к нему восстанавливается, но окончательно «поднять» его «на ноги» компания смогла только к вечеру субботы.