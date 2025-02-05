Как вы понимаете, внимание ИИ в этот раз будет уделено максимальное.

Конференция разработчиков Build — важнейшее мероприятие Microsoft, где специалисты со всего мира знакомятся с новейшими инструментами, обмениваются опытом и развивают профессиональные навыки. В этом году Build 2025 пройдёт с 19 по 22 мая в Сиэтле, что на день дольше, чем в прошлом году (21-23 мая). Ожидается, что конференция станет площадкой для презентации новых технологий и решений Microsoft, включая интеграцию ИИ в продукты компании и развитие платформы Azure.

Анонс состоялся в X (бывший Twitter). Хотя детальная программа пока не опубликована, судя по тенденциям развития IT-индустрии и последним заявлениям Microsoft, можно предположить, что там будет масштабное обсуждение тем, связанных с искусственным интеллектом, машинным обучением, облачными вычислениями и развитием метавселенных.

Особое внимание, вероятно, будет уделено Copilot — интеллектуальному помощнику для разработчиков, и интеграции ИИ в Windows 11 и другие продукты компании. Также можно ожидать анонсов, касающихся новых инструментов разработки, платформы .NET и Azure.

На официальном сайте Microsoft Build пока представлена лишь информация о датах проведения и форма для подписки на уведомления. Полная программа, список докладчиков и детали регистрации ожидаются ближе к дате начала конференции. Следите за новостями.