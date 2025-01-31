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Редакция
Новости Software Игнатий Колыско
Пермский Политех разработал ПО для автоматического управления роботизированными комплексами
Любопытный проект.

Ученые Пермского Политеха разработали программу, которая автоматически генерирует коды для управления напыляющими установками, что ускорит и удешевит производство отечественных авиадвигателей и газотурбинных установок, а также повысит качество термозащитных покрытий. На данный момент аналогов этого ПО для подобных роботов не существует.

В рамках программы «Приоритет 2030» исследование направлено на защиту деталей авиационных двигателей, работающих при высоких температурах (от 650 до 1600°С). Для защиты применяют теплозащитные покрытия, наносимые с помощью роботов, которые ранее программировались вручную, что замедляло производство.

Политехники создали цифрового двойника робота, загрузили его в программу для моделирования и задали оптимальную траекторию движения, чтобы покрытие наносилось ровным слоем.

Роман Давлятшин, младший научный сотрудник ПНИПУ, пояснил, что для загрузки результатов в робота они разработали постпроцессор, который переводит данные на понятный роботу язык. Игорь Безукладников, доцент кафедры «Автоматика и телемеханика» ПНИПУ, добавил, что тестирование на цифровом двойнике показало хорошие результаты: успешность операций составила 80%, а временные затраты на одно напыление сократились на 95%.

Автоматизация управляющих программ для роботов снизит простои оборудования и сроки нанесения покрытий, увеличив производственные мощности. Планируется тестирование программы на реальных станках.

#робототехника #программное обеспечение #роботы #сделано в рф
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