Любопытный проект.

Ученые Пермского Политеха разработали программу, которая автоматически генерирует коды для управления напыляющими установками, что ускорит и удешевит производство отечественных авиадвигателей и газотурбинных установок, а также повысит качество термозащитных покрытий. На данный момент аналогов этого ПО для подобных роботов не существует.

В рамках программы «Приоритет 2030» исследование направлено на защиту деталей авиационных двигателей, работающих при высоких температурах (от 650 до 1600°С). Для защиты применяют теплозащитные покрытия, наносимые с помощью роботов, которые ранее программировались вручную, что замедляло производство.

Политехники создали цифрового двойника робота, загрузили его в программу для моделирования и задали оптимальную траекторию движения, чтобы покрытие наносилось ровным слоем.

Роман Давлятшин, младший научный сотрудник ПНИПУ, пояснил, что для загрузки результатов в робота они разработали постпроцессор, который переводит данные на понятный роботу язык. Игорь Безукладников, доцент кафедры «Автоматика и телемеханика» ПНИПУ, добавил, что тестирование на цифровом двойнике показало хорошие результаты: успешность операций составила 80%, а временные затраты на одно напыление сократились на 95%.

Автоматизация управляющих программ для роботов снизит простои оборудования и сроки нанесения покрытий, увеличив производственные мощности. Планируется тестирование программы на реальных станках.