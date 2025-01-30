Не Safari, но тоже сойдёт.

Vivaldi обновила свой браузер для iPhone и iPad, добавив долгожданный встроенный переводчик и улучшенную экспресс-панель. Версия 7.1, основанная на Chromium 132.0.6834.110, также получила ряд других полезных функций.

Главное нововведение — Vivaldi Translate. Этот переводчик, работающий на технологии Lingvanex, поддерживает более ста языков и позволяет мгновенно переводить веб-страницы. Кнопка перевода удобно расположена рядом с кнопкой обновления.

Экспресс-панель стала умнее. Теперь она автоматически сортирует сайты по популярности и частоте посещений, упрощая навигацию. Сохранять интересные страницы стало еще проще: через контекстное меню можно добавить страницу на главный экран, стартовую страницу, в закладки или список для чтения.

В Vivaldi 7.1 также изменился поисковик по умолчанию. Теперь вместо Bing используются Startpage, Ecosia, DuckDuckGo и Qwant. Компания объясняет это необходимостью поддерживать разработку браузера и сохранять его независимость.

Среди прочих улучшений — синхронизация вкладок между устройствами, быстрый поиск и навигация через буфер обмена, настраиваемые уровни масштабирования и удобное меню поделиться. Кроме того, были доработаны настройки синхронизации и подсказок поиска.