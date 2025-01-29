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Редакция
Новости Software Алексей Сычёв
Microsoft заподозрила DeepSeek в неправомерном использовании данных OpenAI
Вероятно, потому и получилось дешевле.

После хвалебных высказываний со стороны руководства OpenAI в адрес китайского конкурента DeepSeek, как поясняет Bloomberg, стало известно о начале расследования, в ходе которого OpenAI и Microsoft попытаются выяснить, а не получила ли DeepSeek неправомерный доступ к большому массиву данных OpenAI для обучения своих языковых моделей.

Источник изображения: AMD

В интересах DeepSeek, по мнению американской стороны, могли действовать некие разработчики, получившие доступ к моделям OpenAI на легальных основаниях через программный интерфейс (API). По данным источника, о подозрительной активности OpenAI узнала с подачи Microsoft, чьей облачной и вычислительной инфраструктурой пользуется. Предполагается, что таинственные разработчики пытались обойти ограничения на доступ к данным OpenAI. Гипотеза о злонамеренном использовании данных OpenAI китайской компанией DeepSeek уже получила поддержку в окружении Дональда Трампа (Donald Trump). По мнению американских чиновников, существуют достаточные доказательства вины DeepSeek. Как признали представители OpenAI, китайские компании подобные попытки предпринимали ранее, но относительно вероятного прецедента с участием DeepSeek им пока сказать нечего.

#microsoft #openai #deepseek
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