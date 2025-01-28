«Лаборатория Касперского» подтверждает рост спроса.

В 2024 году россияне активно приобретали антивирусное программное обеспечение (ПО), увеличив число покупок на 41% по сравнению с 2023 годом, согласно данным аналитического центра «Чек Индекс». Этот рост обусловлен не только увеличением числа цифровых устройств и активностью пользователей в сети, но и расширением спектра киберугроз. Многие пользователи, ранее предпочитавшие бесплатные версии, перешли на платные решения для усиления защиты. Медианная стоимость покупки антивируса также увеличилась на 8%, достигнув 1670 рублей.

«Лаборатория Касперского» подтверждает рост спроса, отмечая, что почти 57% пользователей в России столкнулись с киберугрозами в 2024 году. Помимо вредоносных программ, значительно увеличилось число фишинговых атак, направленных на кражу конфиденциальных данных. Уход иностранных вендоров также сыграл свою роль, усилив внимание пользователей к выбору надежных отечественных решений для кибербезопасности.

Как отмечает Константин Горбунов, ведущий эксперт по сетевым угрозам «Код безопасности», возросшая цифровая активность пользователей вкупе с расширением спектра киберугроз вынуждает их обращаться к платным антивирусным решениям.

Алексей Леднев, руководитель продуктовой экспертизы PT Expert Security, подчеркивает, что даже при повышенном уровне киберграмотности, пользователи остаются уязвимыми перед скачиванием подозрительного ПО или открытием сомнительных писем. Базовый антивирус обеспечивает защиту от наиболее распространенных угроз, но этого не всегда достаточно.

Никита Новиков, эксперт по кибербезопасности Angara Security, добавляет, что базовые бесплатные антивирусы, такие как Windows Defender, обладают ограниченным функционалом. Они часто используют только сигнатурный анализ, что оставляет бреши в системе безопасности.

Несмотря на рост продаж, эксперты предупреждают: даже платный антивирус не гарантирует абсолютную защиту. Современные киберугрозы, включающие социальную инженерию, фишинг и сложные уязвимости, способны обходить даже самые продвинутые системы защиты. В качестве примера Константин Горбунов приводит случаи с поддельными банковскими приложениями, которые внешне не отличались от оригинальных, но передавали данные пользователей злоумышленникам, оставаясь при этом незамеченными для антивирусных программ.

В прошлом году количество атак на российские компании выросло в 2,5–2,7 раза по сравнению с 2023 годом, достигнув 130–140 тыс. инцидентов. Из них около 26 тыс. были классифицированы как высококритичные, потенциально ведущие к финансовым потерям или остановке бизнеса.