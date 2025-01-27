Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Редакция
Новости Software Игнатий Колыско
Небольшое изменение в ядре Linux может снизить энергопотребление дата-центров на 30%
Экономия энергии в масштабах всего мира может исчисляться гигаватт-часами.

Исследователи из Университета Ватерлоо представили элегантное решение для снижения энергопотребления дата-центров — небольшую модификацию ядра Linux. Это актуально, учитывая растущую нагрузку на энергетические ресурсы, создаваемую вычислительными системами, на которые уже сейчас приходится порядка 5% мирового потребления энергии. Дата-центры, являясь критически важной частью современной инфраструктуры, вносят существенный вклад в это потребление.

Команда учёных под руководством профессора Мартина Карстена обнаружила неэффективность в обработке сетевого трафика приложениями с высокой интенсивностью коммуникаций. Предложенное ими решение заключается в оптимизации сетевого стека Linux. Перестановка операций позволяет добиться прироста производительности и энергоэффективности. Тесты показали увеличение пропускной способности до 45% в определенных сценариях без ухудшения показателей задержки. Профессор Карстен сравнивает это с оптимизацией конвейера на производстве, что позволяет более эффективно использовать кэш процессора в дата-центрах.

В сотрудничестве с Джо Дамато, инженером из Fastly, было разработано компактное и неинтрузивное изменение ядра, состоящее всего из 30 строк кода. Эта небольшая модификация способна снизить энергопотребление в критически важных операциях дата-центра на 30%. Ключевым элементом инновации является функция приостановки прерываний (IRQ), которая позволяет эффективно балансировать энергопотребление процессора и обработку данных. За счёт снижения количества прерываний во время пиковых нагрузок удаётся повысить производительность сети, сохраняя при этом низкую задержку в периоды сниженной активности.

Эффективность решения подтверждена тестами, и код уже интегрирован в последнюю версию ядра Linux 6.13. Это открывает путь для широкого внедрения модификации в технологической индустрии. Если ключевые игроки рынка, такие как Amazon, Google и Meta, примут это решение, потенциальная экономия энергии в масштабах всего мира может исчисляться гигаватт-часами. По словам профессора Карстена, почти каждый запрос в Интернете может быть обработан более эффективно благодаря этой модификации.

#linux #операционные системы #программное обеспечение
+
Написать комментарий (0)
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Британия направит в Балтийское море сверхмалошумные подводные дроны для поиска подлодок РФ
13
Собираем геймерский ПК из новых комплектующих для любых требовательных игр в 1080р@60fps за 70 000р
27
Апгрейд или покупка нового игрового ПК - стоит ли самостоятельно собирать компьютер в 2025 году
41
Краткий обзор кулера PCCooler RT500 Digital ARGB BK
3
Китайский грузовой беспилотник CH-YH1000 конкурирует с транспортными самолетами Airbus и Boeing
6
Итоги гоночного уик-энда 25-26 января
+
Microsoft Copilot в Офис 365 встречайте новую - старую надоедливую «Клиппи» из нулевых
3
Об офисе Фила Спенсера – источнике информации и слухов
+

Сейчас обсуждают

Александр Еремеев
14:49
Rtx 5080 уже в наличии у барыг на Авито. По 250 тыс за штучку. Продолжу сидеть на 3080 за 35 тыс. Хуанг сосанг пенисанг.
Стали известны причины глобального дефицита новых карт RTX 5000
Мутабор
14:44
новость опоздала. Youtube убрали уже.
МТС предлагает тариф с «легальным VPN» и безлимитом на YouTube за 1,9 тыс. рублей
Николай Новичков
14:42
Ну 7500ф тут самый бюджетный получился у иеня. 18к. А вот материнка уже 27, а память 29. Ну тут не 80 вышло, а 74к... Мне проц особо не нужен. 1440Р моник 144гц, и я на этом не работаю, а просто играю...
Апгрейд или покупка нового игрового ПК - стоит ли самостоятельно собирать компьютер в 2025 году
Bernigan
14:40
Я глянул, вроде тянет, что не так, а твоя амд карта лучи в этих играх тянет, ведь без них ультра не полные, и следовательно не тянет https://youtu.be/sPsCPjSy0N0
Собираем геймерский ПК из новых комплектующих для любых требовательных игр в 1080р@60fps за 70 000р
Николай Олейник
14:38
Мне в 50 обошлось, и не обрубок 7500ф. Брал 7700. Правда уже ушел на вторичку, заменён на 9900х
Апгрейд или покупка нового игрового ПК - стоит ли самостоятельно собирать компьютер в 2025 году
Bernigan
14:37
Пасть стяни со своим отсталым куском картона, видал выше идеальной чёткости скрины из Кибера с полными ультра настройками и лучами, видел что там упор в 8 Гб практически, так вот твоя хамнятина там 5 ...
Почему я не куплю видеокарту Radeon RX 9070 XT, даже если она и окажется быстрее GeForce RTX 5070
Николай Олейник
14:36
Я считаю, что ни один пользователь данного ресурса, никогда не купил бы готовую сборку. Алло, вы на оверклокерс!
Апгрейд или покупка нового игрового ПК - стоит ли самостоятельно собирать компьютер в 2025 году
Overseer man
14:35
Сначала сбрасывают болезни вместе с химтрейлами, а потом притворяются, что что-то лечат.
Китайские разработчики выпустили мощного конкурента ChatGPT, обучение которого стоило всего $6 млн
Принц Госплана
14:32
Просто установка причинно следственной связи и не более.
Стали известны причины глобального дефицита новых карт RTX 5000
Александр
14:31
Самое время подзабить на зеленых, а то совсем оборзели...
Партнерам NVIDIA приходится продавать GeForce RTX 5000 чуть ли не в убыток
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем