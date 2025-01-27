Но за громким названием скрывается довольно банальный набор услуг. Не обольщайтесь.

Оператор МТС запустил в Москве и Московской области новый тарифный план «Membrana» стоимостью 1900 рублей в месяц. Главная особенность — безлимитный доступ к YouTube и так называемый «легальный VPN», позволяющий, по заверениям оператора, «скрыть реальный IP-адрес2. Пока тариф находится в стадии бета-тестирования до 20 апреля 2025 года, после чего может быть изменен или закрыт. МТС планирует расширить географию тарифа до конца 2025 года.

В тариф включен доступ к фирменному приложению Membrana, разработанному центром инноваций МТС Future Crew. Приложение предлагает ряд сервисов, направленных на безопасность: «Чистый интернет» (блокировка угроз и слежки), «Мониторинг утечек» (поиск номера телефона и email в открытом доступе), «Дополнительные номера» (для регистрации на сайтах) и «ИИ-секретарь» (обработка входящих вызовов). Приложение совместимо с Android 10 и iOS 16.

Вопрос легальности некоторых функций тарифа, в частности, «мониторинга утечек», поднял Forbes. Издание обратило внимание, что сбор и использование персональных данных теперь подпадает под новые поправки в КоАП и УК РФ. МТС утверждает, что функционал Membrana полностью согласован с регуляторами и действующим законодательством.

Также возникают вопросы относительно термина «легальный VPN». МТС поясняет, что сервис предоставляет доступ к ресурсам, которые самостоятельно ограничили доступ из России, но не к тем, доступ к которым заблокирован регуляторами. Что касается «безлимитного доступа к YouTube», МТС уточняет, что речь идет о безлимитном доступе к «популярным российским платформам». Высокая стоимость тарифа, по словам МТС, обусловлена уникальным набором функций. Эксперты отмечают, что подобные услуги уже предлагаются другими операторами.