Основной релиз — во втором квартале.

Google выпустила первую бета-версию Android 16 для смартфонов Pixel. Обновление, доступное участникам программы бета-тестирования, выходит спустя более чем два месяца после релиза Android 15 и содержит ряд нововведений и улучшений.

Одним из ключевых изменений является отказ от возможности приложений (кроме игр) фиксировать ориентацию экрана и масштабирование на больших дисплеях. Приложения, ориентированные на API уровня 36 (Android 16), на устройствах с шириной экрана более 600 dp будут иметь окна с изменяемым размером. Google рекомендует разработчикам проверить корректность масштабирования своих интерфейсов и предоставляет необходимые инструменты. Пока от адаптации можно отказаться, но с API уровня 37 она станет обязательной.

В Android 16 появилась поддержка кодека Advanced Professional Video (APV) от Samsung Electronics, обеспечивающего высокие битрейты и сжатие без потерь качества. Также добавлен API EXTENSION_NIGHT_MODE_INDICATOR для разработки приложений с функцией ночного режима в камерах. Для разработчиков представлен новый шаблон уведомлений ProgressStyle, повышающий согласованность уведомлений о «живых» обновлениях.

Другие важные изменения:

Поддержка вертикального текста (актуально для японского языка).

Расширенная поддержка «предиктивного возврата» для трёхкнопочной навигации.

Улучшения доступности: дополнительные описания для ViewGroup, метод setFieldRequired для обязательных полей в формах и API RangingManager для определения расстояния между устройствами.

Изменения ART (Android Runtime), потенциально влияющие на работу некоторых приложений.

Планирование задач с фиксированной частотой: пропущенные задачи будут выполняться однократно.

Изменения в упорядоченной трансляции: приоритет ограничен одним процессом.

График релизов Android 16:

1 квартал 2025: обновление с новыми функциями и улучшением качества.

2 квартал 2025: основной релиз с изменениями, влияющими на приложения.

3 квартал 2025: обновление с новыми функциями и улучшением качества.

4 квартал 2025: небольшой релиз SDK без изменений, влияющих на приложения.

Android 16 находится в стадии бета-тестирования и может содержать ошибки. Рекомендуется использовать для тестирования отдельное устройство.