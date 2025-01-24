Комиссионные сборы пока останутся неизменными.

Apple представила новый API под названием Advanced Commerce API, который расширяет возможности покупок внутри приложений, включая подписки и дополнительный контент. Компания подчеркнула, что комиссионные сборы останутся неизменными.

Apple приводит три основных сценария использования нового API. Первый — приложения с обширными каталогами разовых покупок и с частыми обновлениями, такие как аудиокниги или онлайн-курсы. Второй — приложения с контентом от авторов, доступ к которому можно приобрести по подписке (разовой или возобновляемой). Третий — дополнительные покупки в рамках подписки, например, новые каналы, спортивный или региональный контент.

В прошлом году Apple потребовала от платформы Patreon перейти на систему биллинга App Store для продажи контента авторов под угрозой удаления приложения. В результате Patreon начал постепенный переход на платежную систему Apple, который должен завершиться к ноябрю 2025 года. Новый API может быть направлен на лучшую поддержку подобных сервисов.

«App Store ежегодно обрабатывает миллиарды транзакций, помогая разработчикам развивать свой бизнес и предоставлять клиентам высококлассный сервис. Чтобы и дальше поддерживать развивающиеся бизнес-модели разработчиков — например, чрезвычайно большие каталоги контента, авторский контент и подписки с дополнительными покупками, — мы представляем Advanced Commerce API», — говорится в заявлении компании.

Подробности о сценариях использования и требованиях к приложениям и разработчикам для участия в программе Apple привела в документе поддержки. После того как ЕС обязал Apple разрешить альтернативные платежные системы и сторонние магазины приложений, компания пытается создать более привлекательные условия для разработчиков, чтобы удержать их в своей экосистеме. Apple разрешила эмуляторы ретро-игр по всему миру и запустила систему скидок для пользователей с просроченными подписками.