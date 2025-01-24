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Редакция
Новости Software Игнатий Колыско
В работе Рунета были зафиксированы масштабные сбои
К сожалению, не в первый раз.

Пользователи Рунета столкнулись с масштабными перебоями в работе интернета утром 24 января 2025 года. Проблемы затронули ряд операторов связи, включая «Мегафон», Yota, МТС, Tele2, «Билайн» и «Ростелеком», а также работу банковских приложений. Даже сервисы VPN не помогли обойти блокировку, а сервис мониторинга сбоев оказался временно недоступен для жалоб.

«Мегафон» сообщил, что его мобильная сеть функционирует в штатном режиме, а трудности с доступом к некоторым зарубежным ресурсам вызваны внешними факторами. При этом в Центре мониторинга и управления сети связи общего пользования (ЦМУ ССОП) при ГРЧЦ, подведомственном Роскомнадзору, зафиксировали и оперативно устранили неполадки на зарубежных стыках «Мегафона» с европейскими сетями. Другие операторы, по данным ЦМУ ССОП, сбоев не зафиксировали.

Стриминговые платформы и мессенджеры работали с перебоями. Доступ к сайтам крупных российских компаний, Telegram и WhatsApp был ограничен. «Билайн» подтвердил неполадки в работе Telegram, отметив, что его собственная сеть функционирует без сбоев.

«Ростелеком» и Tele2 заявили об отсутствии проблем с доступностью мобильной связи. Компании подчеркнули, что их сети работают штатно, жалоб от клиентов не поступало. Представитель МТС воздержался от комментариев по ситуации.

#интернет #рунет #сбои
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Predalien
16:00
Ну вот и молодец, признался, что ты докопался до меня. Молодец, идёшь на выздоровление.
Нетаньяху заступился за Илона Маска после ситуации с жестом на инаугурации Трампа
OgoGoLog
15:59
О стрелочки начались. Я докопался до ТЕБЯ, а не скаутов. Видишь я могу признать то, чем сейчас занят. А ты ограничен - тебе тяжело написать 4 простых слова "я докопался до скаутов" =)
Нетаньяху заступился за Илона Маска после ситуации с жестом на инаугурации Трампа
Predalien
15:57
Странный, ты докопался до бойскаутов. А я то здесь причём?
Нетаньяху заступился за Илона Маска после ситуации с жестом на инаугурации Трампа
OgoGoLog
15:56
Я же не спрашиваю про твою биполяку, года ты фактически докопался до скаутов, но при этом отрицаешь это. Признать свою неправоту фразой "я докопался до бойскаутов" ведь так просто? =)
Нетаньяху заступился за Илона Маска после ситуации с жестом на инаугурации Трампа
Predalien
15:54
Так ты так и не ответил, эти бойскауты они у тебя в голове или вместе с тобой в одной палате?
Нетаньяху заступился за Илона Маска после ситуации с жестом на инаугурации Трампа
OgoGoLog
15:53
Ай яй яй. Шаг назад. Глядишь скоро всё-таки соберётся фраза "я докопался до бойскаутов"
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Predalien
15:51
А эти бойскауты, они с тобой сейчас говорят?
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Bamboliny
15:49
Palit брал ценами, никаких эксклюзивов, максимально дешевая комплектуха, максимальный охват рынка. Возможно, для продвижения это оказалось более верной стратегией, чем выбор, сделанный HIS. Но это все...
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OgoGoLog
15:49
Но ты первый, кто упомянул их в сексуальном контексте. Пам пам пам. Сам попал в свою ловушку. Ты уже близок к принятию того, что докопался до бойскаутов? =)
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PanzerK
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Ну если они там чего и воровали то в промежутке между 1995 и 1997 годом, ибо первая их архитектура NV1 была в принципе одна такая на рынке и потомков не оставила. А были ли там предшественники - сказа...
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