К сожалению, не в первый раз.

Пользователи Рунета столкнулись с масштабными перебоями в работе интернета утром 24 января 2025 года. Проблемы затронули ряд операторов связи, включая «Мегафон», Yota, МТС, Tele2, «Билайн» и «Ростелеком», а также работу банковских приложений. Даже сервисы VPN не помогли обойти блокировку, а сервис мониторинга сбоев оказался временно недоступен для жалоб.

«Мегафон» сообщил, что его мобильная сеть функционирует в штатном режиме, а трудности с доступом к некоторым зарубежным ресурсам вызваны внешними факторами. При этом в Центре мониторинга и управления сети связи общего пользования (ЦМУ ССОП) при ГРЧЦ, подведомственном Роскомнадзору, зафиксировали и оперативно устранили неполадки на зарубежных стыках «Мегафона» с европейскими сетями. Другие операторы, по данным ЦМУ ССОП, сбоев не зафиксировали.

Стриминговые платформы и мессенджеры работали с перебоями. Доступ к сайтам крупных российских компаний, Telegram и WhatsApp был ограничен. «Билайн» подтвердил неполадки в работе Telegram, отметив, что его собственная сеть функционирует без сбоев.

«Ростелеком» и Tele2 заявили об отсутствии проблем с доступностью мобильной связи. Компании подчеркнули, что их сети работают штатно, жалоб от клиентов не поступало. Представитель МТС воздержался от комментариев по ситуации.