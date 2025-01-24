Принято считать, что у HTC дела давно идут не очень.

Компания Google не только сотрудничает с Samsung и Qualcomm в проекте Android XR, но и привлекает других производителей ПО и комплектующих. Недавно стало известно о соглашении с HTC, согласно которому часть команды HTC XR переходит в Google. По информации из пресс-релиза HTC, сумма сделки составила около $250 млн. Google также получит неисключительную лицензию на интеллектуальную собственность HTC в области XR.

Это не первый случай, когда Google привлекает сотрудников HTC для разработки собственных устройств. Ожидается, что гарнитура XR от Google выйдет уже в этом году. Нынешнее соглашение призвано ускорить разработку платформы Android XR для очков и гарнитур. В Google отмечают, что новые сотрудники обладают ценным опытом в области аппаратного обеспечения.

В блоге Keyword компания Google анонсировала соглашение с HTC, отметив его огромное значение в контексте VR-технологий. При этом HTC подчеркивает, что речь не идет о продаже бизнеса VIVE. Компания сохраняет приверженность инновационным XR-решениям, таким как VIVE Focus Vision. Существующие продуктовые линейки будут поддерживаться и развиваться в прежнем режиме.

Сотрудничество с HTC позволит Google форсировать работу над проектом. Ранее на Galaxy Unpacked 2025 Samsung продемонстрировала гарнитуру Project Moohan, созданную на платформе Android XR. Устройство, которое впервые показали публике, имеет визуальное сходство с Apple Vision Pro.

В декабре прошлого года Google анонсировала проект Android XR. С тех пор ходят слухи о разработке AR-очков или гарнитур. Нынешнее приобретение инженеров HTC VIVE стало важным шагом для реализации амбициозных планов. HTC, в свою очередь, продолжит развивать экосистему XR, оптимизировав портфель продуктов и повысив операционную эффективность. Соглашение открывает возможности для дальнейшего сотрудничества двух компаний.