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Редакция
Новости Software Игнатий Колыско
Google усиливает разработку Android XR, привлекая инженеров HTC VIVE
Принято считать, что у HTC дела давно идут не очень.

Компания Google не только сотрудничает с Samsung и Qualcomm в проекте Android XR, но и привлекает других производителей ПО и комплектующих. Недавно стало известно о соглашении с HTC, согласно которому часть команды HTC XR переходит в Google. По информации из пресс-релиза HTC, сумма сделки составила около $250 млн. Google также получит неисключительную лицензию на интеллектуальную собственность HTC в области XR.

Это не первый случай, когда Google привлекает сотрудников HTC для разработки собственных устройств. Ожидается, что гарнитура XR от Google выйдет уже в этом году. Нынешнее соглашение призвано ускорить разработку платформы Android XR для очков и гарнитур. В Google отмечают, что новые сотрудники обладают ценным опытом в области аппаратного обеспечения.

В блоге Keyword компания Google анонсировала соглашение с HTC, отметив его огромное значение в контексте VR-технологий. При этом HTC подчеркивает, что речь не идет о продаже бизнеса VIVE. Компания сохраняет приверженность инновационным XR-решениям, таким как VIVE Focus Vision. Существующие продуктовые линейки будут поддерживаться и развиваться в прежнем режиме.

Сотрудничество с HTC позволит Google форсировать работу над проектом. Ранее на Galaxy Unpacked 2025 Samsung продемонстрировала гарнитуру Project Moohan, созданную на платформе Android XR. Устройство, которое впервые показали публике, имеет визуальное сходство с Apple Vision Pro.

В декабре прошлого года Google анонсировала проект Android XR. С тех пор ходят слухи о разработке AR-очков или гарнитур. Нынешнее приобретение инженеров HTC VIVE стало важным шагом для реализации амбициозных планов. HTC, в свою очередь, продолжит развивать экосистему XR, оптимизировав портфель продуктов и повысив операционную эффективность. Соглашение открывает возможности для дальнейшего сотрудничества двух компаний.

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#google #виртуальная реальность #htc #операционные системы #программное обеспечение #vr #androix xr
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Predalien
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Ну вот и молодец, признался, что ты докопался до меня. Молодец, идёшь на выздоровление.
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OgoGoLog
15:59
О стрелочки начались. Я докопался до ТЕБЯ, а не скаутов. Видишь я могу признать то, чем сейчас занят. А ты ограничен - тебе тяжело написать 4 простых слова "я докопался до скаутов" =)
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Predalien
15:57
Странный, ты докопался до бойскаутов. А я то здесь причём?
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OgoGoLog
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Я же не спрашиваю про твою биполяку, года ты фактически докопался до скаутов, но при этом отрицаешь это. Признать свою неправоту фразой "я докопался до бойскаутов" ведь так просто? =)
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Predalien
15:54
Так ты так и не ответил, эти бойскауты они у тебя в голове или вместе с тобой в одной палате?
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OgoGoLog
15:53
Ай яй яй. Шаг назад. Глядишь скоро всё-таки соберётся фраза "я докопался до бойскаутов"
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Predalien
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А эти бойскауты, они с тобой сейчас говорят?
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