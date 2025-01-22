В этом убеждены эксперты в сфере юриспруденции.

На этой неделе Дональд Трамп (Donald Trump), как известно, своим указом ввёл отсрочку на исполнение закона о запрете TikTok в США, принятого в апреле прошлого года. Фактически, срок вероятного запрета сдвинут на 75 дней, но если к тому времени ByteDance договорится с американскими инвесторами о продаже своего местного бизнеса, то социальная сеть сможет продолжить свою работу на территории США. Дональд Трамп своим указом заверил партнёров TikTok в США, что не будет применять к ним штрафные санкции, предусмотренные законом, на период действия отсрочки. Формально же компаниям Oracle, Google и Apple грозит по $5000 штрафа за каждого пользователя TikTok в случае нарушения закона, поэтому речь может идти о многомиллиардных претензиях со стороны органов правосудия.

Как отмечает Reuters со ссылкой на опрошенных специалистов в сфере американской юриспруденции, сам по себе указ Трампа об отсрочке исполнения закона не содержит для партнёров TikTok в США твёрдых гарантий освобождения от возможной ответственности. Суды, по словам экспертов, подобные обещания президента не смогут признать достаточными основаниями для освобождения компаний от ответственности.

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Тем более, что настроение Трампа может в любой момент измениться, и затрагиваемые законом компании могут впасть в немилость главы государства, подвергая себя риску понести наказание по закону в полной мере. Американские суды, к тому же, подобные дела рассматривают с оглядкой на парламент, а если речь идёт о национальной безопасности, то последнее слово обычно остаётся за Белым домом.