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Редакция
Новости Software Игнатий Колыско
Платный апскейлер Lossless Scaling Frame Generation дорос до версии 3.0 beta: меньше артефактов, ниже задержка
«Кисельные» FPS н-нада?

Разработчик THS выпустил Lossless Scaling Frame Generation 3.0 beta – масштабное обновление для своего апскейлера Lossless Scaling. Новая версия существенно улучшает качество, задержку и производительность. Среди ключевых изменений – снижение мерцания и артефактов на границах изображения, что положительно сказывается на четкости и плавности движения.

Задержка в Lossless Scaling Frame Generation 3.0 на 24% ниже, чем в версии 2.0, согласно тестам разработчика. Нагрузка на GPU также уменьшилась: на 40% в непроизводительном режиме по сравнению с LSFG 2 x2 и более чем на 45% при использовании множителей выше x2. В новой версии доступны множители генерации кадров вплоть до x20.

Для оптимальной работы рекомендуется базовая частота кадров не менее 30 FPS (желательно 40 FPS и выше, идеально – 60 FPS) при разрешении 1080p. Фиксация частоты кадров в игре поможет избежать 100% загрузки GPU и обеспечит более плавный вывод кадров. При более высоком разрешении следует использовать частоту кадров выше рекомендуемой или масштабировать входное изображение до 1080p с помощью опции Resolution Scale. Высокие множители (x5 и выше) лучше всего подходят для мониторов с высокой частотой обновления.

Обновленный пользовательский интерфейс Lossless Scaling 3.0 доступен в бета-версии через Steam. Пользователи Windows 11 24H2 снова могут использовать API DXGI Capture благодаря обновлению KB5046617 от Microsoft. Lossless Scaling остается полезным инструментом для улучшения графики в старых играх, особенно с большим количеством модификаций, даже с учетом нативной поддержки технологий генерации кадров в новых играх от NVIDIA и AMD.

#программное обеспечение #lossless scaling 3 0
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