Обещана поддержка свыше 100 языков.

На выставке CES 2025 организация VideoLAN продемонстрировала популярный видеоплеер VLC с новой функцией: автоматическими субтитрами и переводом, генерируемыми локально и офлайн в реальном времени.

Президент VideoLAN Жан-Батист Кемпф показал, как технология на основе открытых ИИ-моделей создает субтитры для видео на нескольких языках. Планируется поддержка более 100 языков.

Функция ИИ-субтитров разрабатывалась в формате плагина, использующего систему распознавания речи Whisper от OpenAI. Однако новая демонстрация, судя по всему, встроена непосредственно в приложение VLC и генерирует переведенные субтитры в режиме реального времени. Сроки публичного релиза новой полезной программной «фичи» пока не объявлены.

Важно отметить, что обработка происходит локально, без использования облачных сервисов, непосредственно внутри исполняемого файла VLC. Это гарантирует конфиденциальность и независимость от интернет-соединения.

На этой же неделе VideoLAN отметила важную веху в развитии своего продукта — 6 миллиардов загрузок VLC. Кемпф отметил, что число активных пользователей плеера растет, несмотря на популярность стриминговых сервисов.