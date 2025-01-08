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Редакция
Новости Software Игнатий Колыско
Microsoft готовит гибрид Xbox и Windows для портативных игровых устройств
Неужели расширение платформенной географии SteamOS так повлияло?

Вице-президент Microsoft по «следующему поколению» Джейсон Роналд заявил о планах компании объединить возможности Xbox и Windows для улучшения игрового процесса на портативных устройствах. Это заявление прозвучало на мероприятии AMD и Lenovo в рамках CES 2025 в Лас-Вегасе. Ожидается, что гибридная система может быть представлена уже до конца текущего года.

По словам Роналда, операционная система Xbox «мирового класса» в настоящее время ограничена консолью. Компания считает логичным расширить этот функционал для игроков и разработчиков в экосистеме Windows. В Microsoft уверены, что добавление специфических функций Xbox улучшит игровой процесс на устройствах Windows. Поскольку операционная система Xbox построена на базе Windows, «большая часть инфраструктуры, созданной для консоли», может быть относительно легко перенесена на ПК.

Для улучшения игрового процесса на портативных устройствах Windows Microsoft планирует упростить пользовательский интерфейс, сделав его похожим на консольный. Компания намерена «поставить игрока и его библиотеку в центр взаимодействия», не позволяя интерфейсу Windows мешать. Более подробная информация будет представлена позже в этом году.

Несколько месяцев назад глава Xbox Фил Спенсер подтвердил, что Microsoft работает над портативной консолью Xbox. По его словам, это будет полностью автономное устройство, подобное ROG Ally, Lenovo Legion Go или Steam Deck, а не что-то вроде PlayStation Portal.

Признание необходимости улучшений для портативных устройств Windows связано с проблемами по части удобства пользования, характерными для десктопной операционной системы, разработанной для использования с мышью и клавиатурой. Если планы Microsoft будут реализованы, будущие портативные устройства Windows могут стать более эффективными и удобными для пользователей.

#microsoft #windows #xbox #операционные системы
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