Но исключения всё же предусмотрены.

Действующее правительство США, как отмечает PCMag, и в наступившем новом году продолжает ритмично принимать законы, пока к власти окончательно не пришёл Дональд Трамп (Donald Trump). Принятое Министерством юстиции США новое правило экспортного контроля запрещает массовую передачу персональных данных граждан страны в государства, считающиеся недружественными: Китай, КНДР, Россию, Иран, Кубу и Венесуэлу. Речь, надо сказать, идёт преимущественно о передаче больших объёмов данных на коммерческой основе, а потому предусмотрены и исключения.

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Например, ничто не мешает гражданину США передавать свои персональные данные в указанные страны, если это связано с его непосредственной коммерческой деятельностью. Кроме того, от подобных ограничений освобождены научно-исследовательские работы, предполагающие международное сотрудничество. В общем же случае компании и организации, собирающие персональную информацию о финансовых операциях граждан США, их точном местонахождении, здоровье и генетических параметрах, через 90 дней утратят возможность продавать эти данные представителям недружественных по отношению к США стран.