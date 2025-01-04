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Редакция
Новости Software Алексей Сычёв
Новый закон запретил передачу персональных данных граждан США в недружественные страны
Но исключения всё же предусмотрены.

Действующее правительство США, как отмечает PCMag, и в наступившем новом году продолжает ритмично принимать законы, пока к власти окончательно не пришёл Дональд Трамп (Donald Trump). Принятое Министерством юстиции США новое правило экспортного контроля запрещает массовую передачу персональных данных граждан страны в государства, считающиеся недружественными: Китай, КНДР, Россию, Иран, Кубу и Венесуэлу. Речь, надо сказать, идёт преимущественно о передаче больших объёмов данных на коммерческой основе, а потому предусмотрены и исключения.

Источник изображения: Getty Images

Например, ничто не мешает гражданину США передавать свои персональные данные в указанные страны, если это связано с его непосредственной коммерческой деятельностью. Кроме того, от подобных ограничений освобождены научно-исследовательские работы, предполагающие международное сотрудничество. В общем же случае компании и организации, собирающие персональную информацию о финансовых операциях граждан США, их точном местонахождении, здоровье и генетических параметрах, через 90 дней утратят возможность продавать эти данные представителям недружественных по отношению к США стран.

#сша #персональные данные
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