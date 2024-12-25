Ранее мы писали о проблемах с приложением. NVIDIA решила их почти оригинально.

Компания NVIDIA выпустила обновления для своего программного обеспечения, включая исправление для драйверов GeForce и изменение в приложении NVIDIA, направленное на решение проблем с производительностью.

«Горячее исправление» для драйверов GeForce получило номер версии 566.45 и основано на последнем драйвере . Оно исправляет несколько небольших ошибок. Более существенное изменение коснулось приложения NVIDIA версии 11.0.1, в котором по умолчанию отключена опция «Игровые фильтры». Ранее сообщалось, что включение этой опции могло приводить к падению производительности до 15% в некоторых играх.

Отключение игровых фильтров является временным решением проблемы. Ожидается, что NVIDIA выпустит полноценное обновление приложения в следующем месяце.