Создатели OpenAI утверждают, что заработали в стране меньше.

Итальянское ведомство по защите данных Garante оштрафовало компанию OpenAI на €15 млн (около $15,58 млн) за нарушения, связанные со сбором данных для обучения ChatGPT. OpenAI обвиняют в недостаточной прозрачности в отношении использования персональных данных и отсутствии правовых оснований для их обработки. Компания также не сообщила пользователям об утечке данных, произошедшей в марте 2023 года.

По итогам расследования Garante пришло к выводу, что OpenAI нарушила европейский закон о защите данных (GDPR). Кроме того, ведомство обнаружило слабую систему верификации возраста пользователей, что позволяет несовершеннолетним получать доступ к нежелательному контенту.

OpenAI назвала штраф непропорциональным, заявив, что он превышает доход компании в Италии за указанный период. Компания планирует подать апелляцию, но при этом подчёркивает свою приверженность разработке решений в области ИИ, уважающих права пользователей на конфиденциальность.

Власти Италии также потребовали от OpenAI провести информационную кампанию для разъяснения принципов работы ChatGPT, методов сбора данных и прав пользователей. Кампания должна длиться шесть месяцев и охватывать как пользователей, так и тех, кто не пользуется чат-ботом. Данный случай указывает на нарастающее напряжение между компаниями, развивающими технологии ИИ, и регулирующими органами.