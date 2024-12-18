Для тех, кому действительно нужно.

Microsoft выпустила на GitHub открытый инструмент MarkItDown — библиотеку Python для преобразования файлов и офисных документов в формат Markdown. Этот легковесный язык разметки с простым текстовым синтаксисом — его легко читать, писать и понимать.

Благодаря чёткому и предсказуемому синтаксису Markdown, алгоритмы ИИ могут легко анализировать текст и понимать его структуру. Markdown поддерживается многими популярными инструментами, включая GitHub и блокноты Jupyter.

MarkItDown поддерживает следующие форматы файлов:

PDF (.pdf)

PowerPoint (.pptx)

Word (.docx)

Excel (.xlsx)

Изображения (метаданные EXIF и OCR)

Аудио (метаданные EXIF и транскрипция речи)

HTML (специальная обработка Wikipedia и др.)

Различные текстовые форматы (csv, json, xml и др.)

Библиотека распространяется по открытой лицензии MIT, позволяющей разработчикам свободно использовать, изменять и распространять код с обязательным указанием авторства и оригинальной лицензии. MarkItDown можно скачать с GitHub, установить с помощью команды pip install markitdown или из исходников командой pip install -e.

Кроме того, MarkItDown можно настроить для использования больших языковых моделей (LLM) при описании изображений. Для этого необходимо указать параметры mlm_client и mlm_model в объекте MarkItDown.

Преобразованные файлы можно использовать для индексации, текстового анализа и других задач.