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Редакция
Новости Software Игнатий Колыско
Google представила операционную систему Android XR для гарнитур и очков дополненной реальности
ОС была разработана совместно с Samsung и Qualcomm.

Google анонсировала Android XR — новую операционную систему для устройств расширенной реальности, таких как гарнитуры и очки. Платформа, разработанная совместно с Samsung и Qualcomm, призвана расширить возможности взаимодействия с цифровым миром. Первое устройство на базе Android XR — гарнитура под кодовым названием Project Moohan от Samsung — поступит в продажу в следующем году.

Android XR объединяет наработки Google в области искусственного интеллекта, а также дополненной и виртуальной реальности. Система поддерживает инструменты разработки ARCore, Android Studio, Jetpack Compose, Unity и OpenXR, что позволит разработчикам создавать приложения и игры для новых устройств. Google сотрудничает с Qualcomm, Lynx, Sony, XREAL и Magic Leap для развития экосистемы Android XR.

Гарнитуры на базе Android XR позволят пользователям легко переключаться между виртуальной и реальной средой. ИИ-помощник Gemini сможет понимать контекст, помогать в планировании, поиске информации и выполнении задач. В Android XR будут адаптированы популярные приложения Google, такие как YouTube, Google TV, Google Photos, Google Maps и Chrome. Кроме того, поддерживается большинство приложений из Google Play.

В будущем Android XR будет поддерживать и AR-очки. Google планирует создать широкий выбор стильных и удобных очков для повседневного использования, интегрированных с другими устройствами Android. Очки на базе Android XR обеспечат быстрый доступ к помощнику Gemini, который будет предоставлять необходимую информацию, например, перевод или краткое содержание сообщений, непосредственно в поле зрения или через аудио.

Google собирается вскоре начать тестирование прототипов AR-очков с небольшой группой пользователей.

#google #операционные системы #android xr
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