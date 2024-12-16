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Редакция
Новости Software Игнатий Колыско
Google открывает доступ к ИИ-блокноту NotebookLM для всех желающих
Программный продукт также получил новый интерфейс, интерактивные аудиоконспекты и платную подписку NotebookLM Plus.

В октябре Google запустила пилотный проект NotebookLM — приложения для создания заметок с искусственным интеллектом, предназначенного для корпоративных клиентов. Теперь компания предоставляет доступ к сервису всем желающим. Обновлённый NotebookLM получил новый интерфейс, интерактивные аудиоконспекты и платную подписку NotebookLM Plus.

Новый интерфейс приложения разделён на три раздела: «Источники» для управления информацией проекта, «Чат» для обсуждения источников с ИИ и «Студия» для создания различных материалов, включая текстовые заметки, обзоры и аудиоконспекты. Интерфейс адаптируется под текущую задачу, позволяя, например, одновременно просматривать источники и редактировать заметки или задавать вопросы искусственному интеллекту в чате во время прослушивания аудио.

Пользователи NotebookLM сгенерировали аудиоконспектов общей продолжительностью более 350 лет. Новая функция позволяет взаимодействовать с аудиоконспектами с помощью голоса — задавать уточняющие вопросы и получать ответы на основе информации из добавленных источников. Пока эта возможность экспериментальная и доступна только для новых аудиоконспектов.

Подписка NotebookLM Plus открывает ряд преимуществ: увеличенные лимиты на использование, гибкая настройка стиля и объёма ответов, доступ к общим заметкам для командной работы с аналитикой, а также расширенные функции безопасности и конфиденциальности данных.

NotebookLM Plus доступен компаниям и учебным заведениям через Google Workspace и Google Cloud. Подписка также войдет в пакет Google One AI Premium в начале 2025 года.

#google #программное обеспечение #notebooklm
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